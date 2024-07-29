https://ria.ru/20240729/podtoplenie-1962619085.html

В Челябинской области более тысячи человек эвакуировали из зон подтопления

В Челябинской области более тысячи человек эвакуировали из зон подтопления - РИА Новости, 29.07.2024

В Челябинской области более тысячи человек эвакуировали из зон подтопления

Более 1,1 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:06

2024-07-29T10:06

2024-07-29T10:06

происшествия

челябинская область

чебаркульский район

коркино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Самостоятельно эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуированы 224 человека, из них 32 ребенка", - сказала собеседница агентства.По ее словам, в пунктах временного размещения муниципальных районов находятся 90 человек, в том числе семь детей.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.

https://ria.ru/20240729/chp-1962614442.html

челябинская область

чебаркульский район

коркино

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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области