https://ria.ru/20240729/podtoplenie-1962619085.html
В Челябинской области более тысячи человек эвакуировали из зон подтопления
В Челябинской области более тысячи человек эвакуировали из зон подтопления - РИА Новости, 29.07.2024
В Челябинской области более тысячи человек эвакуировали из зон подтопления
Более 1,1 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:06
2024-07-29T10:06
2024-07-29T10:06
происшествия
челябинская область
чебаркульский район
коркино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Самостоятельно эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуированы 224 человека, из них 32 ребенка", - сказала собеседница агентства.По ее словам, в пунктах временного размещения муниципальных районов находятся 90 человек, в том числе семь детей.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.
https://ria.ru/20240729/chp-1962614442.html
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РИА Новости
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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Чебаркульский район, Коркино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области более тысячи человек эвакуировали из зон подтопления
Более 1,1 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Челябинской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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"Самостоятельно эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуированы 224 человека, из них 32 ребенка", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в пунктах временного размещения муниципальных районов находятся 90 человек, в том числе семь детей.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.