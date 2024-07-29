https://ria.ru/20240729/podmoskove-1962642853.html

Свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье

Свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2024

Свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье

Более 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовлено в Московской области с начала года, все желающие могут сдать кровь в областном центре крови, в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:51

2024-07-29T11:51

2024-07-29T11:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

кровь

донорство

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовлено в Московской области с начала года, все желающие могут сдать кровь в областном центре крови, в отделениях переливания, а также на выездных донорских акциях, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Благодаря слаженной работе центра крови Подмосковья и активной позиции доноров наш регион не только полностью обеспечивает потребности больниц, но и формирует запас крови. В этом году в Подмосковье заготовлено уже свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это на 3,5 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сапанюк также добавил, что абсолютное большинство донаций выполняется на безвозмездной основе. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

https://ria.ru/20240726/shkoly-1962161349.html

https://ria.ru/20240726/podmoskove-1962145368.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, кровь, донорство