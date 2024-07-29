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Свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2024
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Новости Подмосковья
 
11:51 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/podmoskove-1962642853.html
Свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье
Свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2024
Свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье
Более 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовлено в Московской области с начала года, все желающие могут сдать кровь в областном центре крови, в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:51
2024-07-29T11:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
кровь
донорство
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовлено в Московской области с начала года, все желающие могут сдать кровь в областном центре крови, в отделениях переливания, а также на выездных донорских акциях, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Благодаря слаженной работе центра крови Подмосковья и активной позиции доноров наш регион не только полностью обеспечивает потребности больниц, но и формирует запас крови. В этом году в Подмосковье заготовлено уже свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это на 3,5 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сапанюк также добавил, что абсолютное большинство донаций выполняется на безвозмездной основе. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.
https://ria.ru/20240726/shkoly-1962161349.html
https://ria.ru/20240726/podmoskove-1962145368.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, кровь, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Кровь, Донорство

Свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСдача донорской крови в Москве
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сдача донорской крови в Москве
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовлено в Московской области с начала года, все желающие могут сдать кровь в областном центре крови, в отделениях переливания, а также на выездных донорских акциях, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"Благодаря слаженной работе центра крови Подмосковья и активной позиции доноров наш регион не только полностью обеспечивает потребности больниц, но и формирует запас крови. В этом году в Подмосковье заготовлено уже свыше 40 тонн донорской крови и ее компонентов", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что это на 3,5 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сапанюк также добавил, что абсолютное большинство донаций выполняется на безвозмездной основе.
Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.
Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкКровьДонорство
 
 
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