https://ria.ru/20240729/plotina-1962802137.html

В Карелии рассказали о состоянии пострадавших после размыва плотины ББК

В Карелии рассказали о состоянии пострадавших после размыва плотины ББК - РИА Новости, 29.07.2024

В Карелии рассказали о состоянии пострадавших после размыва плотины ББК

Три человека, пострадавших после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:32

2024-07-29T21:32

2024-07-29T21:32

происшествия

республика карелия

сегежский район

петрозаводск

артур парфенчиков

чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Три человека, пострадавших после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, остаются в больнице, еще пять человек получили амбулаторную помощь, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС. "Медицинская помощь оказана 8 пострадавшим с различными травмами: ушибами, ссадинами, переломами. Трое пациентов госпитализированы в Сегежскую ЦРБ и сейчас продолжают получать лечение в условиях стационара. В травматологическом отделении под наблюдением специалистов находятся мужчина 1950 года рождения и девочка 2006 года рождения, в педиатрическом – ребенок 2010 года рождения с переохлаждением и ссадинами", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Охлопкова, состояние всех пациентов в стационаре медики оценивают как средней тяжести или ближе к удовлетворительному. Еще пятеро пострадавших при ЧП на плотине, в том числе две женщины и трое мужчин, получили медпомощь амбулаторно, они не нуждались в госпитализации, уточнил министр здравоохранения Карелии. Он добавил, что в Сегежском районе в настоящее время работает врачебная бригада из Петрозаводска в составе эпидемиологов, инфекционистов и психологов. Так, эпидемиологи оценивают возможность развития эпидемии острых кишечных инфекций, уточняют наличие старых скотомогильников и других захоронений, а также занимаются профилактикой кишечных инфекций и гепатита.

https://ria.ru/20240729/podtoplenie-1962619085.html

https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html

республика карелия

сегежский район

петрозаводск

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происшествия, республика карелия, сегежский район, петрозаводск, артур парфенчиков, чп на беломорканале