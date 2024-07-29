Рейтинг@Mail.ru
В Карелии рассказали о состоянии пострадавших после размыва плотины ББК - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/plotina-1962802137.html
В Карелии рассказали о состоянии пострадавших после размыва плотины ББК
В Карелии рассказали о состоянии пострадавших после размыва плотины ББК - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии рассказали о состоянии пострадавших после размыва плотины ББК
Три человека, пострадавших после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T21:32
2024-07-29T21:32
происшествия
республика карелия
сегежский район
петрозаводск
артур парфенчиков
чп на беломорканале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962691362_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_0c48de454512c265e70ed711c8f04972.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Три человека, пострадавших после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, остаются в больнице, еще пять человек получили амбулаторную помощь, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС. "Медицинская помощь оказана 8 пострадавшим с различными травмами: ушибами, ссадинами, переломами. Трое пациентов госпитализированы в Сегежскую ЦРБ и сейчас продолжают получать лечение в условиях стационара. В травматологическом отделении под наблюдением специалистов находятся мужчина 1950 года рождения и девочка 2006 года рождения, в педиатрическом – ребенок 2010 года рождения с переохлаждением и ссадинами", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Охлопкова, состояние всех пациентов в стационаре медики оценивают как средней тяжести или ближе к удовлетворительному. Еще пятеро пострадавших при ЧП на плотине, в том числе две женщины и трое мужчин, получили медпомощь амбулаторно, они не нуждались в госпитализации, уточнил министр здравоохранения Карелии. Он добавил, что в Сегежском районе в настоящее время работает врачебная бригада из Петрозаводска в составе эпидемиологов, инфекционистов и психологов. Так, эпидемиологи оценивают возможность развития эпидемии острых кишечных инфекций, уточняют наличие старых скотомогильников и других захоронений, а также занимаются профилактикой кишечных инфекций и гепатита.
https://ria.ru/20240729/podtoplenie-1962619085.html
https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html
республика карелия
сегежский район
петрозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962691362_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c2acd4f884304dd94acc642105c43205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика карелия, сегежский район, петрозаводск, артур парфенчиков, чп на беломорканале
Происшествия, Республика Карелия, Сегежский район, Петрозаводск, Артур Парфенчиков, ЧП на Беломорканале
В Карелии рассказали о состоянии пострадавших после размыва плотины ББК

Минздрав Карелии: после размыва плотины ББК три человека остаются в больнице

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииПоследствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Три человека, пострадавших после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, остаются в больнице, еще пять человек получили амбулаторную помощь, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
Обстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Челябинской области более тысячи человек эвакуировали из зон подтопления
Вчера, 10:06
"Медицинская помощь оказана 8 пострадавшим с различными травмами: ушибами, ссадинами, переломами. Трое пациентов госпитализированы в Сегежскую ЦРБ и сейчас продолжают получать лечение в условиях стационара. В травматологическом отделении под наблюдением специалистов находятся мужчина 1950 года рождения и девочка 2006 года рождения, в педиатрическом – ребенок 2010 года рождения с переохлаждением и ссадинами", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Охлопкова, состояние всех пациентов в стационаре медики оценивают как средней тяжести или ближе к удовлетворительному. Еще пятеро пострадавших при ЧП на плотине, в том числе две женщины и трое мужчин, получили медпомощь амбулаторно, они не нуждались в госпитализации, уточнил министр здравоохранения Карелии.
Он добавил, что в Сегежском районе в настоящее время работает врачебная бригада из Петрозаводска в составе эпидемиологов, инфекционистов и психологов. Так, эпидемиологи оценивают возможность развития эпидемии острых кишечных инфекций, уточняют наличие старых скотомогильников и других захоронений, а также занимаются профилактикой кишечных инфекций и гепатита.
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения
28 июля, 23:12
 
ПроисшествияРеспублика КарелияСегежский районПетрозаводскАртур ПарфенчиковЧП на Беломорканале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала