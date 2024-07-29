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В Мурманской области к 2029 году откроют пять новых площадок для дронов

В Мурманской области к 2029 году откроют пять новых площадок для дронов - РИА Новости, 29.07.2024

В Мурманской области к 2029 году откроют пять новых площадок для дронов

Пять новых посадочных площадок для дронов планируется открыть в Мурманской области к 2029 году, а уже в сентябре этого года в регионе состоится фестиваль... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:02

2024-07-29T21:02

2024-07-29T21:02

мурманская область

технологии

мурманская область

мурманск

андрей чибис

кванториум

дроны

fpv-дрон

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МУРМАНСК, 29 июл – РИА Новости. Пять новых посадочных площадок для дронов планируется открыть в Мурманской области к 2029 году, а уже в сентябре этого года в регионе состоится фестиваль дронов, сообщил губернатор Андрей Чибис. "К 2029 году в Мурманской области планируется открыть пять новых посадочных площадок для дронов", - написал Чибис в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в рамках заседания правительства был рассмотрен вопрос развития беспилотных авиационных систем в Мурманской области. Такая задача поставлена регионам в рамках президентского нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Она должна быть реализована в ближайшие пять лет. Обучение пилотов уже проходит на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и строительного колледжа, технопарка "Кванториум", Североморского кадетского корпуса, центров "ВОИН" и "На Севере - жить!", полка Северного флота. Центр по подготовке операторов дронов и ударных беспилотников открыли на базе одного из подразделений Северного флота в ноябре 2023 года, оснастили его передовым оборудованием: квадрокоптерами, 3D принтерами и всей необходимой аппаратурой. "Чтобы наши защитники учились управлению беспилотниками на современной технике в удобных классах и еще эффективнее выполняли задачи специальной военной операции", - пояснил Чибис. Глава региона добавил, что также в планах открыть технопарк для разработки новых технологий в сфере беспилотной авиации на базе Мурманского арктического университета, а в звене среднего профессионального образования - ввести не менее двух образовательных программ. "И уже в этом сентябре Мурманск примет всероссийский фестиваль дронов "Дотянуться до неба". Мероприятие состоится 13-14 сентября на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки", - добавил губернатор.

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https://ria.ru/20231101/drony-1906583172.html

https://ria.ru/20240705/tsentr-1957695555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, мурманская область, мурманск, андрей чибис, кванториум, дроны, fpv-дрон, бас, беспилотники, беспилотный летательный аппарат (бла), мини-беспилотник, нацпроекты