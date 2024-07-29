https://ria.ru/20240729/peskov-1962667306.html

Песков рассказал о рабочих моментах в отношениях России и Белоруссии

Песков рассказал о рабочих моментах в отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 29.07.2024

Песков рассказал о рабочих моментах в отношениях России и Белоруссии

Двусторонние отношения России и Белоруссии широкие и многопрофильные, поэтому неизбежны различные рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:08

2024-07-29T13:08

2024-07-29T13:08

россия

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Белоруссии широкие и многопрофильные, поэтому неизбежны различные рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются правительствами двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным к осени "закрыть все проблемные вопросы - и по линии совбезов, и по темам правительства". "Вы знаете, у нас настолько многогранные двусторонние отношения. Все-таки мы находимся в союзном государстве, и у нас действительно очень многопрофильные отношения, и они очень интенсивные, широкие по объему, по набору тем. Поэтому, конечно, неизбежны какие-то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами", - сказал Песков в ответ на вопрос, какие именно "проблемные" вопросы остаются нерешенными.

https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962648856.html

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россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин