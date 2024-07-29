https://ria.ru/20240729/peskov-1962662470.html

Путину доложили о ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны Булгакова

Путину доложили о ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны Булгакова - РИА Новости, 29.07.2024

Путину доложили о ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны Булгакова

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с арестом бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, думать об арестах - не дело Кремля, заявил РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:54

2024-07-29T12:54

2024-07-29T12:56

россия

дмитрий булгаков

дмитрий песков

владимир путин

дело экс-замминистра обороны булгакова

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с арестом бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, думать об арестах - не дело Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Это не дело Кремля - думать об арестах. Это дело наших следственных органов. Естественно, президент в курсе об этом", - сказал Песков журналистам на вопрос, что в Кремле думают по поводу ареста бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.ФСБ и СК сообщили в прошлую пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962312168.html

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россия, дмитрий булгаков, дмитрий песков, владимир путин, дело экс-замминистра обороны булгакова, министерство обороны рф (минобороны рф)