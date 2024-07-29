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В Челябинской области из-за паводка подтоплены более 320 домов - РИА Новости, 29.07.2024
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10:04 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/pavodok-1962618882.html
В Челябинской области из-за паводка подтоплены более 320 домов
В Челябинской области из-за паводка подтоплены более 320 домов - РИА Новости, 29.07.2024
В Челябинской области из-за паводка подтоплены более 320 домов
Более 320 жилых домов и 1063 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:04
2024-07-29T10:04
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 320 жилых домов и 1063 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Подтоплено 325 жилых домов, 600 садовых (люди не проживали), 1063 приусадебных участка", - сказала собеседница агентства. На Киалимском водохранилище в Челябинской области 26 июля прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка: Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.
https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области из-за паводка подтоплены более 320 домов

В Челябинской области более 320 жилых домов подтоплены из-за паводка

© Фото : Администрация Еманжелинского районаПодтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области
Подтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Администрация Еманжелинского района
Подтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 320 жилых домов и 1063 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
«
"Подтоплено 325 жилых домов, 600 садовых (люди не проживали), 1063 приусадебных участка", - сказала собеседница агентства.
Обстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
28 июля, 14:29
На Киалимском водохранилище в Челябинской области 26 июля прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка: Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
27 июля, 13:37
 
ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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