https://ria.ru/20240729/pavodok-1962618882.html

В Челябинской области из-за паводка подтоплены более 320 домов

В Челябинской области из-за паводка подтоплены более 320 домов - РИА Новости, 29.07.2024

В Челябинской области из-за паводка подтоплены более 320 домов

Более 320 жилых домов и 1063 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:04

2024-07-29T10:04

2024-07-29T10:04

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 320 жилых домов и 1063 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Подтоплено 325 жилых домов, 600 садовых (люди не проживали), 1063 приусадебных участка", - сказала собеседница агентства. На Киалимском водохранилище в Челябинской области 26 июля прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка: Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.

https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области