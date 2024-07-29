В Челябинской области из-за паводка эвакуировали более 30 пенсионеров
Из пансионата в Челябинской области из-за паводка эвакуировали 30 пенсионеров
© Фото : пресс-служба администрации Коркинского городского округаЭвакуация пенсионеров из пансионата "Аврорины зори" в Челябинской области из-за паводка
Эвакуация пенсионеров из пансионата "Аврорины зори" в Челябинской области из-за паводка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 30 пенсионеров были эвакуированы из пансионата "Аврорины зори" в Челябинской области из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации Коркинского городского округа в Telegram-канале.
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"Поздним вечером 28 июля стало известно, что часть скального грунта, которым было отсыпано русло речи Каменка в районе федеральной трассы А-310, ушла вместе с потоком воды. В результате вода начала прибывать в микрорайон Тимофеевки. Потребовалась эвакуация проживающих в пансионате "Аврорины зори", куда незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. Более 30 людей пожилого возраста были размещены в школе №14", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пока проводилась эвакуация, уровень воды стабилизировался.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
К воскресенью, по словам главы региона Алексея Текслера, ситуация с паводками остается напряженной, так как в ближайшие дни дожди будут продолжаться. Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.