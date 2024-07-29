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В Челябинской области из-за паводка эвакуировали более 30 пенсионеров - РИА Новости, 29.07.2024
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08:17 29.07.2024 (обновлено: 09:07 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/pavodok-1962600503.html
В Челябинской области из-за паводка эвакуировали более 30 пенсионеров
В Челябинской области из-за паводка эвакуировали более 30 пенсионеров - РИА Новости, 29.07.2024
В Челябинской области из-за паводка эвакуировали более 30 пенсионеров
Более 30 пенсионеров были эвакуированы из пансионата "Аврорины зори" в Челябинской области из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации Коркинского... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:17
2024-07-29T09:07
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 30 пенсионеров были эвакуированы из пансионата "Аврорины зори" в Челябинской области из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации Коркинского городского округа в Telegram-канале. "Поздним вечером 28 июля стало известно, что часть скального грунта, которым было отсыпано русло речи Каменка в районе федеральной трассы А-310, ушла вместе с потоком воды. В результате вода начала прибывать в микрорайон Тимофеевки. Потребовалась эвакуация проживающих в пансионате "Аврорины зори", куда незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. Более 30 людей пожилого возраста были размещены в школе №14", - говорится в сообщении. Уточняется, что пока проводилась эвакуация, уровень воды стабилизировался. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. К воскресенью, по словам главы региона Алексея Текслера, ситуация с паводками остается напряженной, так как в ближайшие дни дожди будут продолжаться. Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.
https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области из-за паводка эвакуировали более 30 пенсионеров

Из пансионата в Челябинской области из-за паводка эвакуировали 30 пенсионеров

© Фото : пресс-служба администрации Коркинского городского округаЭвакуация пенсионеров из пансионата "Аврорины зори" в Челябинской области из-за паводка
Эвакуация пенсионеров из пансионата Аврорины зори в Челябинской области из-за паводка - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Коркинского городского округа
Эвакуация пенсионеров из пансионата "Аврорины зори" в Челябинской области из-за паводка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 30 пенсионеров были эвакуированы из пансионата "Аврорины зори" в Челябинской области из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации Коркинского городского округа в Telegram-канале.
«
"Поздним вечером 28 июля стало известно, что часть скального грунта, которым было отсыпано русло речи Каменка в районе федеральной трассы А-310, ушла вместе с потоком воды. В результате вода начала прибывать в микрорайон Тимофеевки. Потребовалась эвакуация проживающих в пансионате "Аврорины зори", куда незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. Более 30 людей пожилого возраста были размещены в школе №14", - говорится в сообщении.
Обстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
28 июля, 14:29
Уточняется, что пока проводилась эвакуация, уровень воды стабилизировался.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
К воскресенью, по словам главы региона Алексея Текслера, ситуация с паводками остается напряженной, так как в ближайшие дни дожди будут продолжаться. Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.
Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
27 июля, 10:15
 
ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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