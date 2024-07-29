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В Московском зоопарке показали, как панда Катюша гуляет под дождем

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша гуляет под дождем - РИА Новости, 29.07.2024

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша гуляет под дождем

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором панда Катюша гуляет под дождем. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:49

2024-07-29T12:49

2024-07-29T13:18

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светлана акулова

московский зоопарк

панда катюша

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором панда Катюша гуляет под дождем. "Катюше не страшен дождь. Гуляет под самым ливнем", — написала Акулова. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей. С начала марта Катюшу вместе с мамой можно было увидеть в павильоне "Фауна Китая", в конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.

https://ria.ru/20240711/katyusha-1959048490.html

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Прогулка панды Катюши под ливнем в Московском зоопарке Прогулка панды Катюши под ливнем в Московском зоопарке 2024-07-29T12:49 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша