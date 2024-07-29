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В Московском зоопарке показали, как панда Катюша гуляет под дождем - РИА Новости, 29.07.2024
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Хорошие новости
 
12:49 29.07.2024 (обновлено: 13:18 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/panda-1962660120.html
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша гуляет под дождем
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша гуляет под дождем - РИА Новости, 29.07.2024
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша гуляет под дождем
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором панда Катюша гуляет под дождем. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:49
2024-07-29T13:18
хорошие новости
москва
светлана акулова
московский зоопарк
панда катюша
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором панда Катюша гуляет под дождем. "Катюше не страшен дождь. Гуляет под самым ливнем", — написала Акулова. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей. С начала марта Катюшу вместе с мамой можно было увидеть в павильоне "Фауна Китая", в конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
https://ria.ru/20240711/katyusha-1959048490.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прогулка панды Катюши под ливнем в Московском зоопарке
Прогулка панды Катюши под ливнем в Московском зоопарке
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москва, светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Панда Катюша
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша гуляет под дождем

Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша гуляет под дождем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором панда Катюша гуляет под дождем.
"Катюше не страшен дождь. Гуляет под самым ливнем", — написала Акулова.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей.
С начала марта Катюшу вместе с мамой можно было увидеть в павильоне "Фауна Китая", в конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
Панда Катюша - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Хорошие новостиМоскваСветлана АкуловаМосковский зоопаркПанда Катюша
 
 
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