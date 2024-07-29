Рейтинг@Mail.ru
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 29.07.2024 (обновлено: 05:03 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/otpusk-1962584914.html
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - РИА Новости, 29.07.2024
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года
Август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами для отпуска в оставшийся период этого года, увеличить размер отпускных выплат можно, включив в период отдыха... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T02:49
2024-07-29T05:03
общество
татьяна нечаева
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:190:3070:1918_1920x0_80_0_0_996bb282290022cbc7928f435f23579d.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами для отпуска в оставшийся период этого года, увеличить размер отпускных выплат можно, включив в период отдыха выходные дни, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева. "Размер отпускных зависит количества рабочих дней в месяце, чем их больше – тем выше сумма отпускных. Так, в августе нас ждут 22 рабочих дня, в сентябре – 21, в октябре – 23, в ноябре и в декабре – по 21. Таким образом, самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - октябрь и август", - сказала Нечаева. Она отметила, что лучше всего планировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии - так размер отпускных будет больше. "Если вы знаете, что скоро произойдет повышение зарплаты, то лучше отложить свой отпуск до тех пор, пока это повышение не вступит в силу", - посоветовала эксперт. Нечаева также подчеркнула, что стоит учитывать выходные дни при планировании отпуска - за них также начисляются отпускные, что может увеличить общую сумму выплат.
https://ria.ru/20240702/puteshestviya-1956658128.html
https://ria.ru/20240710/otpusk-1958678214.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bde962555c5dedc5b341229afe62284e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна нечаева, россия
Общество, Татьяна Нечаева, Россия
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года

Headhunter: август и октябрь будут самыми выгодными для отпуска в 2024 году

© iStock.com / martin-dmДевушка в гостиничном номере
Девушка в гостиничном номере - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© iStock.com / martin-dm
Девушка в гостиничном номере . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами для отпуска в оставшийся период этого года, увеличить размер отпускных выплат можно, включив в период отдыха выходные дни, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"Размер отпускных зависит количества рабочих дней в месяце, чем их больше – тем выше сумма отпускных. Так, в августе нас ждут 22 рабочих дня, в сентябре – 21, в октябре – 23, в ноябре и в декабре – по 21. Таким образом, самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - октябрь и август", - сказала Нечаева.
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска
2 июля, 05:02
Она отметила, что лучше всего планировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии - так размер отпускных будет больше.
"Если вы знаете, что скоро произойдет повышение зарплаты, то лучше отложить свой отпуск до тех пор, пока это повышение не вступит в силу", - посоветовала эксперт.
Нечаева также подчеркнула, что стоит учитывать выходные дни при планировании отпуска - за них также начисляются отпускные, что может увеличить общую сумму выплат.
Люди у моря на закате - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Сколько вы готовы тратить на отпуск?
10 июля, 10:03
 
ОбществоТатьяна НечаеваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала