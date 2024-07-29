https://ria.ru/20240729/otpusk-1962584914.html

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - РИА Новости, 29.07.2024

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года

Август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами для отпуска в оставшийся период этого года, увеличить размер отпускных выплат можно, включив в период отдыха... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T02:49

2024-07-29T02:49

2024-07-29T05:03

общество

татьяна нечаева

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами для отпуска в оставшийся период этого года, увеличить размер отпускных выплат можно, включив в период отдыха выходные дни, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева. "Размер отпускных зависит количества рабочих дней в месяце, чем их больше – тем выше сумма отпускных. Так, в августе нас ждут 22 рабочих дня, в сентябре – 21, в октябре – 23, в ноябре и в декабре – по 21. Таким образом, самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - октябрь и август", - сказала Нечаева. Она отметила, что лучше всего планировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии - так размер отпускных будет больше. "Если вы знаете, что скоро произойдет повышение зарплаты, то лучше отложить свой отпуск до тех пор, пока это повышение не вступит в силу", - посоветовала эксперт. Нечаева также подчеркнула, что стоит учитывать выходные дни при планировании отпуска - за них также начисляются отпускные, что может увеличить общую сумму выплат.

https://ria.ru/20240702/puteshestviya-1956658128.html

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общество, татьяна нечаева, россия