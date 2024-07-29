https://ria.ru/20240729/orsk-1962598235.html

Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня

Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня - РИА Новости, 29.07.2024

Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня

Уровень реки Урал поднялся выше неблагоприятной отметки у оренбургского Орска, который весной пережил масштабное наводнение после прорыва дамбы, сообщил врио... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:35

2024-07-29T07:35

2024-07-29T07:43

орск

происшествия

россия

челябинская область

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбургская область

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УФА, 29 июл - РИА Новости. Уровень реки Урал поднялся выше неблагоприятной отметки у оренбургского Орска, который весной пережил масштабное наводнение после прорыва дамбы, сообщил врио мэра города Артем Воробьев в своем Telegram-канале."Сегодня на 6 утра уровень Урала (реки – ред.) составляет 363 сантиметра, это на 3 сантиметра выше неблагоприятного уровня. В данный момент нахожусь в поселке Лесоторговый в районе прорана (траншеи – ред.). Вчера здесь велась большая подготовительная работа, сегодня начнется основная. Техника готова, проран (на дамбе – ред.) должен быть заделан", - заявил он.В воскресенье вечером Воробьев сообщал, что специалисты уже укрепили дамбу, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков.Ранее областные власти сообщали, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Приток воды в водохранилище составляет 250 кубических метров в секунду. Сброс составляет 192 кубометра. При этом уровни рек в регионе были ниже отметки неблагоприятных явлений.В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240728/bashkirija-1962551923.html

https://ria.ru/20240729/preduprezhdenie-1962590173.html

орск

россия

челябинская область

урал

оренбургская область

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орск, происшествия, россия, челябинская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область