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Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня - РИА Новости, 29.07.2024
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07:35 29.07.2024 (обновлено: 07:43 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/orsk-1962598235.html
Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня
Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня - РИА Новости, 29.07.2024
Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня
Уровень реки Урал поднялся выше неблагоприятной отметки у оренбургского Орска, который весной пережил масштабное наводнение после прорыва дамбы, сообщил врио... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:35
2024-07-29T07:43
орск
происшествия
россия
челябинская область
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
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УФА, 29 июл - РИА Новости. Уровень реки Урал поднялся выше неблагоприятной отметки у оренбургского Орска, который весной пережил масштабное наводнение после прорыва дамбы, сообщил врио мэра города Артем Воробьев в своем Telegram-канале."Сегодня на 6 утра уровень Урала (реки – ред.) составляет 363 сантиметра, это на 3 сантиметра выше неблагоприятного уровня. В данный момент нахожусь в поселке Лесоторговый в районе прорана (траншеи – ред.). Вчера здесь велась большая подготовительная работа, сегодня начнется основная. Техника готова, проран (на дамбе – ред.) должен быть заделан", - заявил он.В воскресенье вечером Воробьев сообщал, что специалисты уже укрепили дамбу, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков.Ранее областные власти сообщали, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Приток воды в водохранилище составляет 250 кубических метров в секунду. Сброс составляет 192 кубометра. При этом уровни рек в регионе были ниже отметки неблагоприятных явлений.В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240728/bashkirija-1962551923.html
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орск
россия
челябинская область
урал
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орск, происшествия, россия, челябинская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область
Орск, Происшествия, Россия, Челябинская область, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Оренбургская область
Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня

Мэр: Урал у затопленного весной Орска поднялся выше неблагоприятного уровня

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЗатопление в Орске
Затопление в Орске - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Затопление в Орске. Архивное фото
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УФА, 29 июл - РИА Новости. Уровень реки Урал поднялся выше неблагоприятной отметки у оренбургского Орска, который весной пережил масштабное наводнение после прорыва дамбы, сообщил врио мэра города Артем Воробьев в своем Telegram-канале.
"Сегодня на 6 утра уровень Урала (реки – ред.) составляет 363 сантиметра, это на 3 сантиметра выше неблагоприятного уровня. В данный момент нахожусь в поселке Лесоторговый в районе прорана (траншеи – ред.). Вчера здесь велась большая подготовительная работа, сегодня начнется основная. Техника готова, проран (на дамбе – ред.) должен быть заделан", - заявил он.
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В воскресенье вечером Воробьев сообщал, что специалисты уже укрепили дамбу, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков.
Ранее областные власти сообщали, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Приток воды в водохранилище составляет 250 кубических метров в секунду. Сброс составляет 192 кубометра. При этом уровни рек в регионе были ниже отметки неблагоприятных явлений.
В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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ОрскПроисшествияРоссияЧелябинская областьУралМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оренбургская область
 
 
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