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Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:20 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.07.2024
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за вклад в развитие отечественной культуры,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:20
2024-07-29T19:20
культура
россия
владимир путин
наталья солженицына
александр солженицын
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за вклад в развитие отечественной культуры, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Солженицыну Наталию Дмитриевну - президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, город Москва", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, наталья солженицына, александр солженицын, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Наталья Солженицына, Александр Солженицын, Общество
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВдова писателя Наталья Солженицына на открытии фотовыставки, посвященной жизни писателя и общественного деятеля Александра Солженицына, в Центральном выставочном зале "Манеж"
Вдова писателя Наталья Солженицына на открытии фотовыставки, посвященной жизни писателя и общественного деятеля Александра Солженицына, в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за вклад в развитие отечественной культуры, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Солженицыну Наталию Дмитриевну - президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, город Москва", - говорится в документе.
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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КультураРоссияВладимир ПутинНаталья СолженицынаАлександр СолженицынОбщество
 
 
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