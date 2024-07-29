https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html

Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.07.2024

Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за вклад в развитие отечественной культуры,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:20

2024-07-29T19:20

2024-07-29T19:20

культура

россия

владимир путин

наталья солженицына

александр солженицын

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за вклад в развитие отечественной культуры, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Солженицыну Наталию Дмитриевну - президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240422/bezrukov-1941591563.html

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россия, владимир путин, наталья солженицына, александр солженицын, общество