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Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.07.2024
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за вклад в развитие отечественной культуры,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:20
2024-07-29T19:20
2024-07-29T19:20
культура
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за вклад в развитие отечественной культуры, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Солженицыну Наталию Дмитриевну - президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, город Москва", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, наталья солженицына, александр солженицын, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Наталья Солженицына, Александр Солженицын, Общество
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени