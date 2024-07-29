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Путин наградил директора РНЦХ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.07.2024
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15:43 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/orden-1962719822.html
Путин наградил директора РНЦХ орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил директора РНЦХ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.07.2024
Путин наградил директора РНЦХ орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени директора Российского научного центра хирургии имени академика Б.В... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:43
2024-07-29T15:43
общество
россия
астраханская область
константин котенко
владимир путин
владимир колесников
курчатовский институт
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени директора Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Константина Котенко, соответствующий указ был опубликован в понедельник. "За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Котенко Константина Валентиновича – директора федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского", город Москва", - говорится в указе президента. Котенко возглавил РНЦХ им. Б.В. Петровского в 2020 году, ранее он занимал должность замдиректора по научной работе НИЦ "Курчатовский институт". Кроме того, в прошлом Котенко был руководителем медицинского управления при управделами президента России и заместителем управляющего делами. Кроме того, президент наградил медалью Луки Крымского гендиректора Национального медицинского исследовательского центра МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова Дмитрия Арсютова. Согласно указу, он удостоен этой госнаграды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Арсютов возглавил национальный медицинский центр в феврале 2023 года, а до этого более 12 лет был главврачом Чувашской клинической офтальмологической больницы. Также за заслуги в здравоохранении и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награжден главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Астраханской области Владимир Колесников.
https://ria.ru/20240729/orden-1962701652.html
https://ria.ru/20240723/nagrazhdenie-1961350381.html
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общество, россия, астраханская область, константин котенко, владимир путин, владимир колесников, курчатовский институт
Общество, Россия, Астраханская область, Константин Котенко, Владимир Путин, Владимир Колесников, Курчатовский институт
Путин наградил директора РНЦХ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил директора РНЦХ Котенко орденом "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени директора Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Константина Котенко, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
"За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Котенко Константина Валентиновича – директора федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского", город Москва", - говорится в указе президента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Вчера, 14:32
Котенко возглавил РНЦХ им. Б.В. Петровского в 2020 году, ранее он занимал должность замдиректора по научной работе НИЦ "Курчатовский институт". Кроме того, в прошлом Котенко был руководителем медицинского управления при управделами президента России и заместителем управляющего делами.
Кроме того, президент наградил медалью Луки Крымского гендиректора Национального медицинского исследовательского центра МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова Дмитрия Арсютова. Согласно указу, он удостоен этой госнаграды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Арсютов возглавил национальный медицинский центр в феврале 2023 года, а до этого более 12 лет был главврачом Чувашской клинической офтальмологической больницы.
Также за заслуги в здравоохранении и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награжден главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Астраханской области Владимир Колесников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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ОбществоРоссияАстраханская областьКонстантин КотенкоВладимир ПутинВладимир КолесниковКурчатовский институт
 
 
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