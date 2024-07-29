https://ria.ru/20240729/orden-1962719822.html

Путин наградил директора РНЦХ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил директора РНЦХ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.07.2024

Путин наградил директора РНЦХ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени директора Российского научного центра хирургии имени академика Б.В... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:43

2024-07-29T15:43

2024-07-29T15:43

общество

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константин котенко

владимир путин

владимир колесников

курчатовский институт

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени директора Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Константина Котенко, соответствующий указ был опубликован в понедельник. "За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Котенко Константина Валентиновича – директора федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского", город Москва", - говорится в указе президента. Котенко возглавил РНЦХ им. Б.В. Петровского в 2020 году, ранее он занимал должность замдиректора по научной работе НИЦ "Курчатовский институт". Кроме того, в прошлом Котенко был руководителем медицинского управления при управделами президента России и заместителем управляющего делами. Кроме того, президент наградил медалью Луки Крымского гендиректора Национального медицинского исследовательского центра МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова Дмитрия Арсютова. Согласно указу, он удостоен этой госнаграды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Арсютов возглавил национальный медицинский центр в феврале 2023 года, а до этого более 12 лет был главврачом Чувашской клинической офтальмологической больницы. Также за заслуги в здравоохранении и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награжден главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Астраханской области Владимир Колесников.

https://ria.ru/20240729/orden-1962701652.html

https://ria.ru/20240723/nagrazhdenie-1961350381.html

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общество, россия, астраханская область, константин котенко, владимир путин, владимир колесников, курчатовский институт