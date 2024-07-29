https://ria.ru/20240729/operatory-1962723741.html
Шадаев призвал наделить операторов связи правом на сбор биометрии
Шадаев призвал наделить операторов связи правом на сбор биометрии - РИА Новости, 29.07.2024
Шадаев призвал наделить операторов связи правом на сбор биометрии
Минцифры РФ считает, что "большая четверка" операторов связи, как и банки, должна получить право собирать биометрию и регистрировать биометрические данные,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:56
2024-07-29T15:56
2024-07-29T15:56
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минцифры РФ считает, что "большая четверка" операторов связи, как и банки, должна получить право собирать биометрию и регистрировать биометрические данные, сообщил глава министерства Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. "Минцифры как отраслевому регулятору действительно обидно, что банки имеют право регистрировать граждан в Единой биометрической системе (ЕБС) … и степень доверия к банкам сейчас больше, чем к операторам связи … Нам кажется, что четыре оператора должны получить такие же аналогичные полномочия, вопрос в выполнении требований", - заявил Шадаев. Ранее на заседании гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов попросил правительство дать "большой четверке" право собирать биометрию и осуществлять регистрацию биометрических данных. По словам Торбахова, в России сегодня больше 300 банков, при этом больших операторов - всего четыре. Он объяснил, что если операторы связи будут соблюдать соответствующие требования по сбору биометрии, то они могут так же, как и банки, осуществлять сбор информации. Шадаев добавил, что министерство продолжит последовательно отстаивать право операторов регистрировать абонентов в ЕБС и будет искать с Федеральной службой безопасности (ФСБ) механизм. Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использование своих данных. Так, в личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.
https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html
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технологии, россия, максут шадаев, александр торбахов, госдума рф, вымпелком, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Александр Торбахов, Госдума РФ, ВымпелКом, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Шадаев призвал наделить операторов связи правом на сбор биометрии
Шадаев призвал наделить четырех операторов связи правом на сбор биометрии
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минцифры РФ считает, что "большая четверка" операторов связи, как и банки, должна получить право собирать биометрию и регистрировать биометрические данные, сообщил глава министерства Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы.
"Минцифры как отраслевому регулятору действительно обидно, что банки имеют право регистрировать граждан в Единой биометрической системе (ЕБС) … и степень доверия к банкам сейчас больше, чем к операторам связи … Нам кажется, что четыре оператора должны получить такие же аналогичные полномочия, вопрос в выполнении требований", - заявил Шадаев.
Ранее на заседании гендиректор "Вымпелкома
" Александр Торбахов
попросил правительство дать "большой четверке" право собирать биометрию и осуществлять регистрацию биометрических данных.
По словам Торбахова, в России сегодня больше 300 банков, при этом больших операторов - всего четыре. Он объяснил, что если операторы связи будут соблюдать соответствующие требования по сбору биометрии, то они могут так же, как и банки, осуществлять сбор информации.
Шадаев добавил, что министерство продолжит последовательно отстаивать право операторов регистрировать абонентов в ЕБС и будет искать с Федеральной службой безопасности (ФСБ
) механизм.
Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использование своих данных. Так, в личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.