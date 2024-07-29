https://ria.ru/20240729/operatory-1962723741.html

Шадаев призвал наделить операторов связи правом на сбор биометрии

Шадаев призвал наделить операторов связи правом на сбор биометрии - РИА Новости, 29.07.2024

Шадаев призвал наделить операторов связи правом на сбор биометрии

Минцифры РФ считает, что "большая четверка" операторов связи, как и банки, должна получить право собирать биометрию и регистрировать биометрические данные,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:56

2024-07-29T15:56

2024-07-29T15:56

технологии

россия

максут шадаев

александр торбахов

госдума рф

вымпелком

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минцифры РФ считает, что "большая четверка" операторов связи, как и банки, должна получить право собирать биометрию и регистрировать биометрические данные, сообщил глава министерства Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. "Минцифры как отраслевому регулятору действительно обидно, что банки имеют право регистрировать граждан в Единой биометрической системе (ЕБС) … и степень доверия к банкам сейчас больше, чем к операторам связи … Нам кажется, что четыре оператора должны получить такие же аналогичные полномочия, вопрос в выполнении требований", - заявил Шадаев. Ранее на заседании гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов попросил правительство дать "большой четверке" право собирать биометрию и осуществлять регистрацию биометрических данных. По словам Торбахова, в России сегодня больше 300 банков, при этом больших операторов - всего четыре. Он объяснил, что если операторы связи будут соблюдать соответствующие требования по сбору биометрии, то они могут так же, как и банки, осуществлять сбор информации. Шадаев добавил, что министерство продолжит последовательно отстаивать право операторов регистрировать абонентов в ЕБС и будет искать с Федеральной службой безопасности (ФСБ) механизм. Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использование своих данных. Так, в личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.

https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html

https://ria.ru/20240729/komitet-1962706504.html

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технологии, россия, максут шадаев, александр торбахов, госдума рф, вымпелком, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)