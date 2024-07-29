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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.07.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:30
2024-07-29T18:30
2024-07-29T18:36
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба."На территории всей Белгородской области запущена сирена ракетной опасности! Срочно пройдите в укрытие", - говорится в сообщении оперштаба.
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Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность