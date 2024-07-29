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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменена в Белгородской области спустя почти пять часов, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T02:48

2024-07-29T02:48

2024-07-29T02:48

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Белгородской области спустя почти пять часов, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале. Сообщение об опасности БПЛА появилось в 21.58 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгород, россия, безопасность