Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:25 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/olimpiada-1962795726.html
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране - РИА Новости, 29.07.2024
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране
Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников России, участвовавшую в 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане, отметив, что они РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:25
2024-07-29T20:25
хорошие новости
россия
иран
исфахан
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962471385_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fdeb17a701dd75c5f6d65bcfa8e743ee.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников России, участвовавшую в 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане, отметив, что они достойно представили страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие ребята! Поздравляю вас с отличным выступлением на 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане (Иран). Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали неординарный интеллектуальный, творческий потенциал и основательную подготовку. Завоёванные медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, характер и целеустремлённость", - говорится в телеграмме. Президент также выразил слова благодарности учителям, наставникам и родителям школьников, "которые разделяют этот успех".
https://ria.ru/20240713/olimpiada-1959451333.html
россия
иран
исфахан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962471385_9:0:1146:853_1920x0_80_0_0_39a44500ea216175ae34b0fa48176ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, исфахан, владимир путин, общество
Хорошие новости, Россия, Иран, Исфахан, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране

Путин поздравил школьников из РФ, участвовавших в олимпиаде по физике в Иране

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники, завоевавшие четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране
Российские школьники, завоевавшие четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники, завоевавшие четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников России, участвовавшую в 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане, отметив, что они достойно представили страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие ребята! Поздравляю вас с отличным выступлением на 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане (Иран). Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали неординарный интеллектуальный, творческий потенциал и основательную подготовку. Завоёванные медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, характер и целеустремлённость", - говорится в телеграмме.
Президент также выразил слова благодарности учителям, наставникам и родителям школьников, "которые разделяют этот успех".
Участники Международной биологической олимпиады в Казахстане - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде
13 июля, 17:02
 
Хорошие новостиРоссияИранИсфаханВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала