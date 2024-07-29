https://ria.ru/20240729/olimpiada-1962795726.html

Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране

Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране - РИА Новости, 29.07.2024

Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране

Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников России, участвовавшую в 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане, отметив, что они РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:25

2024-07-29T20:25

2024-07-29T20:25

хорошие новости

россия

иран

исфахан

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников России, участвовавшую в 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане, отметив, что они достойно представили страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие ребята! Поздравляю вас с отличным выступлением на 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане (Иран). Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали неординарный интеллектуальный, творческий потенциал и основательную подготовку. Завоёванные медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, характер и целеустремлённость", - говорится в телеграмме. Президент также выразил слова благодарности учителям, наставникам и родителям школьников, "которые разделяют этот успех".

https://ria.ru/20240713/olimpiada-1959451333.html

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россия, иран, исфахан, владимир путин, общество