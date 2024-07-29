https://ria.ru/20240729/olimpiada-1962795726.html
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране - РИА Новости, 29.07.2024
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране
Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников России, участвовавшую в 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане, отметив, что они РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:25
2024-07-29T20:25
2024-07-29T20:25
хорошие новости
россия
иран
исфахан
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962471385_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fdeb17a701dd75c5f6d65bcfa8e743ee.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников России, участвовавшую в 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане, отметив, что они достойно представили страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие ребята! Поздравляю вас с отличным выступлением на 54-й Международной олимпиаде по физике в Исфахане (Иран). Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали неординарный интеллектуальный, творческий потенциал и основательную подготовку. Завоёванные медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, характер и целеустремлённость", - говорится в телеграмме. Президент также выразил слова благодарности учителям, наставникам и родителям школьников, "которые разделяют этот успех".
https://ria.ru/20240713/olimpiada-1959451333.html
россия
иран
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962471385_9:0:1146:853_1920x0_80_0_0_39a44500ea216175ae34b0fa48176ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, исфахан, владимир путин, общество
Хорошие новости, Россия, Иран, Исфахан, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил российских школьников, участвовавших в олимпиаде в Иране
Путин поздравил школьников из РФ, участвовавших в олимпиаде по физике в Иране