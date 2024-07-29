https://ria.ru/20240729/obstrel-1962809559.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 29.07.2024

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска подвергли центр Горловки в ДНР обстрелу из "натовской" артиллерии, выпустив по городу два снаряда калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:00

2024-07-29T23:00

2024-07-29T23:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска подвергли центр Горловки в ДНР обстрелу из "натовской" артиллерии, выпустив по городу два снаряда калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Представительство сообщило, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников и атаковали при помощи БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия