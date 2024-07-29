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Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 29.07.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска подвергли центр Горловки в ДНР обстрелу из "натовской" артиллерии, выпустив по городу два снаряда калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:00
2024-07-29T23:00
2024-07-29T23:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска подвергли центр Горловки в ДНР обстрелу из "натовской" артиллерии, выпустив по городу два снаряда калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Представительство сообщило, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников и атаковали при помощи БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке два снаряда натовского калибра