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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.07.2024
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в понедельник 26 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 75 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:12
2024-07-29T22:12
2024-07-29T22:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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денис пушилин
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 26 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 75 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 26 вооруженных атак, выпущено более 75 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о двух мирных жителях, получивших ранения в результате обстрела Петровского района Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал о мирной жительнице, получившей ранения в результате обстрела Дзержинского района округа города. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил Пушилин.
https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962797254.html
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донецкая народная республика, украина, петровский район, денис пушилин, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Петровский район, Денис Пушилин, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Пушилин: ВСУ за сутки выпустили более 75 боеприпасов по ДНР