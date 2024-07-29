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Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 29.07.2024 (обновлено: 10:28 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/obstrel-1962597039.html
Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке
Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке - РИА Новости, 29.07.2024
Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке
Украинские войска в понедельник утром нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:11
2024-07-29T10:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
нато
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного беспилотного летательного аппарата", - написал Приходько. Мэр также сообщил, что движение трамваев в микрорайон "Квартал 245" и в посёлок шахты имени Ленина временно прекращено. Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 01.35 до 06.00 обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240728/vsu-1962566694.html
https://ria.ru/20240728/obstrel-1962570967.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке

Мэр Приходько: ВСУ нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия атаки беспилотника ВСУ на трамвай в центре Горловки
Последствия атаки беспилотника ВСУ на трамвай в центре Горловки - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного беспилотного летательного аппарата", - написал Приходько.
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Мэр также сообщил, что движение трамваев в микрорайон "Квартал 245" и в посёлок шахты имени Ленина временно прекращено.
Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 01.35 до 06.00 обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККНАТОПроисшествияРоссия
 
 
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