https://ria.ru/20240729/obstrel-1962597039.html

Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке

Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке - РИА Новости, 29.07.2024

Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке

Украинские войска в понедельник утром нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:11

2024-07-29T07:11

2024-07-29T10:28

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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нато

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного беспилотного летательного аппарата", - написал Приходько. Мэр также сообщил, что движение трамваев в микрорайон "Квартал 245" и в посёлок шахты имени Ленина временно прекращено. Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 01.35 до 06.00 обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240728/vsu-1962566694.html

https://ria.ru/20240728/obstrel-1962570967.html

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