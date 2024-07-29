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Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2024
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16:05 29.07.2024 (обновлено: 16:07 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/neverov-1962726233.html
Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник
Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2024
Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник
Сергей Неверов будет работать в комитете ГД по защите семьи, рядовым депутатом, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:05
2024-07-29T16:07
госдума рф
политика
сергей неверов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сергей Неверов будет работать в комитете ГД по защите семьи, рядовым депутатом, сообщил источник РИА Новости."Сергей Иванович Неверов будет работать в комитете у Нины Останиной, в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идёт. Будет работать рядовым депутатом", - сказал источник РИА Новости.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, а Сергея Неверова - от должности вице-спикера палаты.
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госдума рф, политика, сергей неверов
Госдума РФ, Политика, Сергей Неверов
Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник

Неверов будет рядовым депутатом в комитете ГД по защите семьи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Неверов
Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Неверов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сергей Неверов будет работать в комитете ГД по защите семьи, рядовым депутатом, сообщил источник РИА Новости.
"Сергей Иванович Неверов будет работать в комитете у Нины Останиной, в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идёт. Будет работать рядовым депутатом", - сказал источник РИА Новости.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, а Сергея Неверова - от должности вице-спикера палаты.
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