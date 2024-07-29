https://ria.ru/20240729/neverov-1962726233.html

Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник

Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2024

Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник

Сергей Неверов будет работать в комитете ГД по защите семьи, рядовым депутатом, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:05

2024-07-29T16:05

2024-07-29T16:07

госдума рф

политика

сергей неверов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809161785_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_2847b1785ad9ba1303b2fa397dd8b486.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сергей Неверов будет работать в комитете ГД по защите семьи, рядовым депутатом, сообщил источник РИА Новости."Сергей Иванович Неверов будет работать в комитете у Нины Останиной, в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идёт. Будет работать рядовым депутатом", - сказал источник РИА Новости.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об освобождении депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, Дмитрия Свищева - от должности главы комитета по спорту, а Сергея Неверова - от должности вице-спикера палаты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, политика, сергей неверов