https://ria.ru/20240729/neft-1962800808.html
Сийярто обсудил с главами МИД России и Словакии транзит нефти через Украину
Сийярто обсудил с главами МИД России и Словакии транзит нефти через Украину - РИА Новости, 29.07.2024
Сийярто обсудил с главами МИД России и Словакии транзит нефти через Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с министрами иностранных дел России и Словакии ситуацию с остановкой транзита российской нефти через Украину, об этом он РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T21:14
2024-07-29T21:14
2024-07-29T21:58
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БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с министрами иностранных дел России и Словакии ситуацию с остановкой транзита российской нефти через Украину, об этом он сообщил в соцсети Facebook*."Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром", — написал дипломат.По его словам, Украина, угрожая энергетической безопасности Венгрии, нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом."В то же время мы постоянно анализируем возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нашего нефтеснабжения независимо от украинского запрета на транзит", — отметил Сийярто. В середине июля Будапешт сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Братиславе. По данным Минэкономики Словакии, причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.На минувшей неделе Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий киевских властей. Как указал Сийярто, если им не удастся добиться необходимого результата, то начнется юридический процесс в арбитражном суде.Ранее дипломат заявил, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Киев может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Он также отметил, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240729/neft-1962767911.html
https://ria.ru/20240723/zaharova-1961429661.html
https://ria.ru/20240719/peskov-1960704415.html
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украина, россия, венгрия, петер сийярто, сергей лавров, лукойл, евросоюз, в мире, словакия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, В мире, Словакия
Сийярто обсудил с главами МИД России и Словакии транзит нефти через Украину
Сийярто обсудил с Лавровым и Бланаром транзит нефти из РФ через Украину
БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с министрами иностранных дел России и Словакии ситуацию с остановкой транзита российской нефти через Украину, об этом он сообщил в соцсети Facebook*.
"Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым
и словацким Юрайем Бланаром", — написал дипломат.
По его словам, Украина, угрожая энергетической безопасности Венгрии, нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом.
"В то же время мы постоянно анализируем возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нашего нефтеснабжения независимо от украинского запрета на транзит", — отметил Сийярто.
В середине июля Будапешт сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла
" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Братиславе. По данным Минэкономики Словакии, причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
На минувшей неделе Словакия и Венгрия
обратились в Еврокомиссию из-за действий киевских властей. Как указал Сийярто, если им не удастся добиться необходимого результата, то начнется юридический процесс в арбитражном суде.
Ранее дипломат заявил, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Киев может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Он также отметил, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.