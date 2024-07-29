https://ria.ru/20240729/neft-1962800808.html

Сийярто обсудил с главами МИД России и Словакии транзит нефти через Украину

Сийярто обсудил с главами МИД России и Словакии транзит нефти через Украину - РИА Новости, 29.07.2024

Сийярто обсудил с главами МИД России и Словакии транзит нефти через Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с министрами иностранных дел России и Словакии ситуацию с остановкой транзита российской нефти через Украину, об этом он РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:14

2024-07-29T21:14

2024-07-29T21:58

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БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с министрами иностранных дел России и Словакии ситуацию с остановкой транзита российской нефти через Украину, об этом он сообщил в соцсети Facebook*."Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром", — написал дипломат.По его словам, Украина, угрожая энергетической безопасности Венгрии, нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом."В то же время мы постоянно анализируем возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нашего нефтеснабжения независимо от украинского запрета на транзит", — отметил Сийярто. В середине июля Будапешт сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Братиславе. По данным Минэкономики Словакии, причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.На минувшей неделе Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий киевских властей. Как указал Сийярто, если им не удастся добиться необходимого результата, то начнется юридический процесс в арбитражном суде.Ранее дипломат заявил, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Киев может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Он также отметил, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240729/neft-1962767911.html

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https://ria.ru/20240719/peskov-1960704415.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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