https://ria.ru/20240729/neft-1962784882.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель - РИА Новости, 29.07.2024

Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне опасений по поводу поставок и в ожидании итогов заседаний ОПЕК и ФРС на этой неделе, при этом... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:17

2024-07-29T19:17

2024-07-29T19:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

израиль

ближний восток

голанские высоты

биньямин нетаньяху

опек

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне опасений по поводу поставок и в ожидании итогов заседаний ОПЕК и ФРС на этой неделе, при этом стоимость нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,58% - до 78,79 доллара за баррель, показатель опустился ниже уровня в 79 долларов впервые с 6 июня; сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,75%, до 75,81 доллара. "Нефть пока не смогла воспользоваться благоприятным новостным фоном, связанным с обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - заявил порталу MarketWatch аналитик FxPro Алексей Купцикевич (Alex Kuptsikevich). Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В выходные Израиль сообщил об ударе по Голанским высотам, возложив ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". В "Хезболлах" причастность к обстрелу отрицают. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит атаку без ответа. Трейдеры также обращают внимание на усилия ОПЕК по снижению нефтедобычи. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 1 августа, и рынки оценивают, могут ли быть изменены текущие договоренности по добыче. Кроме того, на котировки нефти может повлиять и заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 30-31 июля. Итоги заседания могут отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны сырьевые товары.

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

https://ria.ru/20240729/proekt-1962784107.html

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экономика, израиль, ближний восток, голанские высоты, биньямин нетаньяху, опек, федеральная резервная система сша, хезболла, brent, wti (нефть)