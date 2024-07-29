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Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель - РИА Новости, 29.07.2024
Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне опасений по поводу поставок и в ожидании итогов заседаний ОПЕК и ФРС на этой неделе, при этом... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:17
2024-07-29T19:17
2024-07-29T19:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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голанские высоты
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опек
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне опасений по поводу поставок и в ожидании итогов заседаний ОПЕК и ФРС на этой неделе, при этом стоимость нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,58% - до 78,79 доллара за баррель, показатель опустился ниже уровня в 79 долларов впервые с 6 июня; сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,75%, до 75,81 доллара. "Нефть пока не смогла воспользоваться благоприятным новостным фоном, связанным с обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - заявил порталу MarketWatch аналитик FxPro Алексей Купцикевич (Alex Kuptsikevich). Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В выходные Израиль сообщил об ударе по Голанским высотам, возложив ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". В "Хезболлах" причастность к обстрелу отрицают. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит атаку без ответа. Трейдеры также обращают внимание на усилия ОПЕК по снижению нефтедобычи. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 1 августа, и рынки оценивают, могут ли быть изменены текущие договоренности по добыче. Кроме того, на котировки нефти может повлиять и заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 30-31 июля. Итоги заседания могут отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны сырьевые товары.
https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html
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экономика, израиль, ближний восток, голанские высоты, биньямин нетаньяху, опек, федеральная резервная система сша, хезболла, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Израиль, Ближний Восток, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, ОПЕК, Федеральная резервная система США, Хезболла, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 6 июня