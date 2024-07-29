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Словакия пригрозила Украине ответом на прекращение транзита нефти из России
Словакия пригрозила Украине ответом на прекращение транзита нефти из России - РИА Новости, 29.07.2024
Словакия пригрозила Украине ответом на прекращение транзита нефти из России
НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину, если киевский режим не возобновит транзит нефти из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:10
2024-07-29T18:10
2024-07-29T19:54
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БРАТИСЛАВА, 29 июл — РИА Новости. НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину, если киевский режим не возобновит транзит нефти из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook*."Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину", — сказал он.Премьер сообщил, что передал послу Украины информацию о техническом решении по возобновлению поставок топлива из России, которое ранее предложили киевским властям.Фицо напомнил, что поставки НПЗ Slovnaft покрывают десятую часть от всего потребления дизтоплива в постсоветской республике. По его мнению, исполнение этой "абсурдной санкции" навредит Киеву, Братиславе и Будапешту, а Москву практически не коснется.Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация не изменит позицию Словакии по конфликту на Украине."Его нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам", — указал политик.На минувшей неделе Словакия и Венгрия обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти компании "Лукойл" через свою территорию.Как отметил Фицо, такие ограничения навредят самой Украине. В канцелярии главы словацкого правительства заявили, что из-за решения киевских властей НПЗ Slovnaft будет получать на обработку на 40 процентов нефти меньше, чем требуется. Тем не менее Братислава не собирается быть "заложником украинско-российских отношений", добавили там.В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, киев, словакия, роберт фицо, лукойл, в мире, денис шмыгаль, петер сийярто, россия
Украина, Киев, Словакия, Роберт Фицо, ЛУКОЙЛ, В мире, Денис Шмыгаль, Петер Сийярто, Россия
Словакия пригрозила Украине ответом на прекращение транзита нефти из России
Фицо: Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину без транзита нефти из РФ
БРАТИСЛАВА, 29 июл — РИА Новости. НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину, если киевский режим не возобновит транзит нефти из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
"Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину", — сказал он.
Премьер сообщил, что передал послу Украины информацию о техническом решении по возобновлению поставок топлива из России, которое ранее предложили киевским властям.
Фицо напомнил, что поставки НПЗ Slovnaft покрывают десятую часть от всего потребления дизтоплива в постсоветской республике. По его мнению, исполнение этой "абсурдной санкции" навредит Киеву, Братиславе и Будапешту, а Москву практически не коснется.
Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация не изменит позицию Словакии по конфликту на Украине.
"Его нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам", — указал политик.
На минувшей неделе Словакия и Венгрия
обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти компании "Лукойл" через свою территорию.
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
Как отметил Фицо, такие ограничения навредят самой Украине. В канцелярии главы словацкого правительства заявили, что из-за решения киевских властей НПЗ Slovnaft будет получать на обработку на 40 процентов нефти меньше, чем требуется. Тем не менее Братислава не собирается быть "заложником украинско-российских отношений", добавили там.
В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто
подчеркнул, что Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.