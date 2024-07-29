https://ria.ru/20240729/neft-1962767911.html

Словакия пригрозила Украине ответом на прекращение транзита нефти из России

Словакия пригрозила Украине ответом на прекращение транзита нефти из России - РИА Новости, 29.07.2024

Словакия пригрозила Украине ответом на прекращение транзита нефти из России

НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину, если киевский режим не возобновит транзит нефти из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:10

2024-07-29T18:10

2024-07-29T19:54

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БРАТИСЛАВА, 29 июл — РИА Новости. НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину, если киевский режим не возобновит транзит нефти из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook*."Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину", — сказал он.Премьер сообщил, что передал послу Украины информацию о техническом решении по возобновлению поставок топлива из России, которое ранее предложили киевским властям.Фицо напомнил, что поставки НПЗ Slovnaft покрывают десятую часть от всего потребления дизтоплива в постсоветской республике. По его мнению, исполнение этой "абсурдной санкции" навредит Киеву, Братиславе и Будапешту, а Москву практически не коснется.Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация не изменит позицию Словакии по конфликту на Украине."Его нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам", — указал политик.На минувшей неделе Словакия и Венгрия обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти компании "Лукойл" через свою территорию.Как отметил Фицо, такие ограничения навредят самой Украине. В канцелярии главы словацкого правительства заявили, что из-за решения киевских властей НПЗ Slovnaft будет получать на обработку на 40 процентов нефти меньше, чем требуется. Тем не менее Братислава не собирается быть "заложником украинско-российских отношений", добавили там.В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961228665.html

https://ria.ru/20240723/zaharova-1961429661.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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украина, киев, словакия, роберт фицо, лукойл, в мире, денис шмыгаль, петер сийярто, россия