https://ria.ru/20240729/neft-1962601808.html

Эксперт рассказал, как Россия перенаправила экспорт нефти на новые рынки

Эксперт рассказал, как Россия перенаправила экспорт нефти на новые рынки - РИА Новости, 29.07.2024

Эксперт рассказал, как Россия перенаправила экспорт нефти на новые рынки

России удалось без потери доходов перенаправить свой экспорт нефти на новые рынки после эмбарго Евросоюза благодаря усилиям менеджмента российских нефтяных... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:38

2024-07-29T08:38

2024-07-29T08:38

экономика

россия

сша

алексей громов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. России удалось без потери доходов перенаправить свой экспорт нефти на новые рынки после эмбарго Евросоюза благодаря усилиям менеджмента российских нефтяных компаний и предусмотрительности инициаторов санкций, рассказал в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году - тогда Евросоюз ввел запрет на поставки нефти из России, одновременно с этим установив предельную цену российский нефти, перевозимой по морю в третьи страны, в 60 долларов за баррель. "Надо отдать должное двум составляющим: конечно же, это усилия менеджмента российских нефтяных компаний и предусмотрительность самих инициаторов санкций, как это ни парадоксально", - рассказал в интервью РИА Новости к 10-летнему юбилею первых санкций эксперт из Института энергетики и финансов Алексей Громов. Эмбарго Евросоюза на поставки российских нефти и нефтепродуктов было введено с отсрочкой 6 и 8 месяцев соответственно, поэтому у российских компаний был временной лаг, чтобы перестроить логистику поставок, найти новые рынки, объяснил Громов. "И наши компании с блеском справились с этой задачей", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что поставки с европейского рынка были перенаправлены во многом на индийский. "Если бы санкции - нефтяное эмбарго и ценовой потолок - вступили в силу немедленно, как только их объявили, то для России это было бы критическим вариантом. В этой ситуации компании бы на ходу перестраивали экспорт и теряли доходы", - констатировал Громов.

https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html

https://ria.ru/20240727/sanktsii-1962323017.html

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экономика, россия, сша, алексей громов, санкции в отношении россии