https://ria.ru/20240729/nauka-1962587185.html

Ученые изучают влияние медицинских масок на морских беспозвоночных

Ученые изучают влияние медицинских масок на морских беспозвоночных - РИА Новости, 29.07.2024

Ученые изучают влияние медицинских масок на морских беспозвоночных

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева исследуют влияние массово попадающих в морские воды медицинских масок на морских... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:30

2024-07-29T03:30

2024-07-29T03:30

наука

владивосток

россия

наука

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева исследуют влияние массово попадающих в морские воды медицинских масок на морских беспозвоночных, сообщает институт. Отмечается, что сотрудники экотоксикологического отряда на МЭС "остров Попова" на острове Попова во Владивостоке проводят исследования, которые помогают определить влияние пластика на морские беспозвоночные организмы. Особую тревогу у ученых вызывают оставшиеся после пандемии медицинские маски: они заполонили морские воды и побережья, создавая дополнительные угрозы для морской экосистемы. Их воздействие на окружающую среду требует тщательного изучения. "Для эксперимента учеными были заранее подготовлены два вида медицинских масок, новые и "состарившиеся", которые специально в течение полугода находились под действием естественных факторов. Затем на основе этих материалов был изготовлен водный экстракт, в котором выдерживались сперматозоиды морских плоских ежей Scaphechinus mirabilis. Затем в лабораторных условиях будут проводиться эксперименты по определению генотоксичности и показателей других биохимических маркеров", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что половые клетки морских беспозвоночных становятся более уязвимыми к токсинам в их среде обитания. Это взаимодействие может вызывать мутации и токсичные эффекты, что, в свою очередь, приводит к снижению численности популяций и аномалиям в развитии их потомства.

https://ria.ru/20240709/nauka-1958173209.html

https://ria.ru/20240109/voda-1920226181.html

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владивосток, россия, наука