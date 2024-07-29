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Ученые изучают влияние медицинских масок на морских беспозвоночных - РИА Новости, 29.07.2024
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Наука
 
03:30 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/nauka-1962587185.html
Ученые изучают влияние медицинских масок на морских беспозвоночных
Ученые изучают влияние медицинских масок на морских беспозвоночных - РИА Новости, 29.07.2024
Ученые изучают влияние медицинских масок на морских беспозвоночных
Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева исследуют влияние массово попадающих в морские воды медицинских масок на морских... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:30
2024-07-29T03:30
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева исследуют влияние массово попадающих в морские воды медицинских масок на морских беспозвоночных, сообщает институт. Отмечается, что сотрудники экотоксикологического отряда на МЭС "остров Попова" на острове Попова во Владивостоке проводят исследования, которые помогают определить влияние пластика на морские беспозвоночные организмы. Особую тревогу у ученых вызывают оставшиеся после пандемии медицинские маски: они заполонили морские воды и побережья, создавая дополнительные угрозы для морской экосистемы. Их воздействие на окружающую среду требует тщательного изучения. "Для эксперимента учеными были заранее подготовлены два вида медицинских масок, новые и "состарившиеся", которые специально в течение полугода находились под действием естественных факторов. Затем на основе этих материалов был изготовлен водный экстракт, в котором выдерживались сперматозоиды морских плоских ежей Scaphechinus mirabilis. Затем в лабораторных условиях будут проводиться эксперименты по определению генотоксичности и показателей других биохимических маркеров", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что половые клетки морских беспозвоночных становятся более уязвимыми к токсинам в их среде обитания. Это взаимодействие может вызывать мутации и токсичные эффекты, что, в свою очередь, приводит к снижению численности популяций и аномалиям в развитии их потомства.
https://ria.ru/20240709/nauka-1958173209.html
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владивосток, россия, наука
Наука, Владивосток, Россия, Наука
Ученые изучают влияние медицинских масок на морских беспозвоночных

Ученые в Приморье изучают влияние медицинских масок в море на беспозвоночных

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева исследуют влияние массово попадающих в морские воды медицинских масок на морских беспозвоночных, сообщает институт.
Отмечается, что сотрудники экотоксикологического отряда на МЭС "остров Попова" на острове Попова во Владивостоке проводят исследования, которые помогают определить влияние пластика на морские беспозвоночные организмы. Особую тревогу у ученых вызывают оставшиеся после пандемии медицинские маски: они заполонили морские воды и побережья, создавая дополнительные угрозы для морской экосистемы. Их воздействие на окружающую среду требует тщательного изучения.
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"Для эксперимента учеными были заранее подготовлены два вида медицинских масок, новые и "состарившиеся", которые специально в течение полугода находились под действием естественных факторов. Затем на основе этих материалов был изготовлен водный экстракт, в котором выдерживались сперматозоиды морских плоских ежей Scaphechinus mirabilis. Затем в лабораторных условиях будут проводиться эксперименты по определению генотоксичности и показателей других биохимических маркеров", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что половые клетки морских беспозвоночных становятся более уязвимыми к токсинам в их среде обитания. Это взаимодействие может вызывать мутации и токсичные эффекты, что, в свою очередь, приводит к снижению численности популяций и аномалиям в развитии их потомства.
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