https://ria.ru/20240729/nauka-1962135276.html

Ученые рассказали, как продвигать русский язык в интернете

Ученые рассказали, как продвигать русский язык в интернете - РИА Новости, 29.07.2024

Ученые рассказали, как продвигать русский язык в интернете

Рекомендации для повышения эффективности онлайн-курсов по изучению русского языка как иностранного сформулировали ученые Института Пушкина. По словам... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:00

2024-07-29T09:00

2024-07-29T09:00

наука

наука

общество

россия

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рекомендации для повышения эффективности онлайн-курсов по изучению русского языка как иностранного сформулировали ученые Института Пушкина. По словам исследователей, адаптированная под особенности социальных сетей методика позволит популяризировать русский язык и культуру за рубежом. Результаты опубликованы в журнале "Русистика" в статье "Цифровые технологии в обучении русскому языку: современное состояние и перспективы".Социальные сети сегодня становятся важным элементом системы электронных средств обучения благодаря их популярности и функциональным возможностям. Пользователи погружаются в языковую среду, общаясь на изучаемом иностранном языке с носителями, а также обращаются к готовым онлайн-курсам и создают новые, рассказали ученые Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.В вузе объяснили, что организованные энтузиастами в интернете занятия пользуются успехом у молодого поколения благодаря доступности обучения, свободе выбирать место и время получения знаний, а также возможности заводить новые знакомства с другими пользователями.Ученые Института Пушкина изучили онлайн-курсы русского языка как иностранного в разных социальных сетях и сформулировали рекомендации для повышения их эффективности. По словам экспертов, новизна предложенного ими подхода состоит в поиске направлений и перспектив использования социальных сетей как образовательных площадок."Важно понимать, что такое обучение не является заменой традиционного, скорее это вариант самостоятельного изучения языка или поддержка общения пользователей онлайн-курса. Для успеха обучения необходимо установить особенности пользователей социальных сервисов, их интересы, образовательные потребности и включать в учебный процесс актуальные для конкретного времени тексты", — рассказал профессор кафедры методики преподавания русского языка как иностранного Института Пушкина Эльхан Азимов.Он добавил, что для продвижения русского языка в мире ведущие учебные заведения России должны поддерживать новые форматы обучения и разрабатывать специальные образовательные программы, ориентированные на использование функциональных возможностей социальных сетей.Несмотря на недостатки обучения в социальных сетях (отсутствие системности и четких критериев оценки), оно в настоящее время привлекает все больше людей, заинтересованных в получении знаний о России. Это связано с тем, что предлагаемые в интернете практики, по словам исследователей, в значительной степени учитывают интересы, потребности, возможности и специфику аудитории, а их авторы находятся на "одной волне" со своими читателями и зрителями, поскольку их объединяет общее сетевое пространство.Кроме того, полное погружение в цифровую среду дает практически неограниченные возможности использования современных компьютерных технологий, что создает эффект присутствия и даже участия, ведь каждый пользователь сам может оценить или прокомментировать образовательный контент, отметили в вузе.На данном этапе перед учеными стоит задача исследовать различные средства общения в социальных сетях, выяснить их преимущества, определить оптимальное сочетание традиционной методики изучения языка с новыми средствами обучения и поддержать самостоятельное овладение языка с помощью компьютерных технологий, стимулирующих коммуникацию на изучаемом языке.

https://ria.ru/20240606/mishustin-1950914126.html

https://ria.ru/20240708/nauka-1957376504.html

https://ria.ru/20240614/yazyk-1953003088.html

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наука, общество, россия, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, навигатор абитуриента, университетская наука