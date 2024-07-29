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Ученые рассказали, как продвигать русский язык в интернете - РИА Новости, 29.07.2024
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Наука
 
09:00 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/nauka-1962135276.html
Ученые рассказали, как продвигать русский язык в интернете
Ученые рассказали, как продвигать русский язык в интернете - РИА Новости, 29.07.2024
Ученые рассказали, как продвигать русский язык в интернете
Рекомендации для повышения эффективности онлайн-курсов по изучению русского языка как иностранного сформулировали ученые Института Пушкина. По словам... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:00
2024-07-29T09:00
наука
наука
общество
россия
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рекомендации для повышения эффективности онлайн-курсов по изучению русского языка как иностранного сформулировали ученые Института Пушкина. По словам исследователей, адаптированная под особенности социальных сетей методика позволит популяризировать русский язык и культуру за рубежом. Результаты опубликованы в журнале "Русистика" в статье "Цифровые технологии в обучении русскому языку: современное состояние и перспективы".Социальные сети сегодня становятся важным элементом системы электронных средств обучения благодаря их популярности и функциональным возможностям. Пользователи погружаются в языковую среду, общаясь на изучаемом иностранном языке с носителями, а также обращаются к готовым онлайн-курсам и создают новые, рассказали ученые Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.В вузе объяснили, что организованные энтузиастами в интернете занятия пользуются успехом у молодого поколения благодаря доступности обучения, свободе выбирать место и время получения знаний, а также возможности заводить новые знакомства с другими пользователями.Ученые Института Пушкина изучили онлайн-курсы русского языка как иностранного в разных социальных сетях и сформулировали рекомендации для повышения их эффективности. По словам экспертов, новизна предложенного ими подхода состоит в поиске направлений и перспектив использования социальных сетей как образовательных площадок."Важно понимать, что такое обучение не является заменой традиционного, скорее это вариант самостоятельного изучения языка или поддержка общения пользователей онлайн-курса. Для успеха обучения необходимо установить особенности пользователей социальных сервисов, их интересы, образовательные потребности и включать в учебный процесс актуальные для конкретного времени тексты", — рассказал профессор кафедры методики преподавания русского языка как иностранного Института Пушкина Эльхан Азимов.Он добавил, что для продвижения русского языка в мире ведущие учебные заведения России должны поддерживать новые форматы обучения и разрабатывать специальные образовательные программы, ориентированные на использование функциональных возможностей социальных сетей.Несмотря на недостатки обучения в социальных сетях (отсутствие системности и четких критериев оценки), оно в настоящее время привлекает все больше людей, заинтересованных в получении знаний о России. Это связано с тем, что предлагаемые в интернете практики, по словам исследователей, в значительной степени учитывают интересы, потребности, возможности и специфику аудитории, а их авторы находятся на "одной волне" со своими читателями и зрителями, поскольку их объединяет общее сетевое пространство.Кроме того, полное погружение в цифровую среду дает практически неограниченные возможности использования современных компьютерных технологий, что создает эффект присутствия и даже участия, ведь каждый пользователь сам может оценить или прокомментировать образовательный контент, отметили в вузе.На данном этапе перед учеными стоит задача исследовать различные средства общения в социальных сетях, выяснить их преимущества, определить оптимальное сочетание традиционной методики изучения языка с новыми средствами обучения и поддержать самостоятельное овладение языка с помощью компьютерных технологий, стимулирующих коммуникацию на изучаемом языке.
https://ria.ru/20240606/mishustin-1950914126.html
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наука, общество, россия, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Наука, Общество, Россия, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Навигатор абитуриента, Университетская наука

Ученые рассказали, как продвигать русский язык в интернете

© iStock.com / Oleg ElkovДевушки на Красной площади в Москве
Девушки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© iStock.com / Oleg Elkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рекомендации для повышения эффективности онлайн-курсов по изучению русского языка как иностранного сформулировали ученые Института Пушкина. По словам исследователей, адаптированная под особенности социальных сетей методика позволит популяризировать русский язык и культуру за рубежом. Результаты опубликованы в журнале "Русистика" в статье "Цифровые технологии в обучении русскому языку: современное состояние и перспективы".
Социальные сети сегодня становятся важным элементом системы электронных средств обучения благодаря их популярности и функциональным возможностям. Пользователи погружаются в языковую среду, общаясь на изучаемом иностранном языке с носителями, а также обращаются к готовым онлайн-курсам и создают новые, рассказали ученые Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
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В вузе объяснили, что организованные энтузиастами в интернете занятия пользуются успехом у молодого поколения благодаря доступности обучения, свободе выбирать место и время получения знаний, а также возможности заводить новые знакомства с другими пользователями.
Ученые Института Пушкина изучили онлайн-курсы русского языка как иностранного в разных социальных сетях и сформулировали рекомендации для повышения их эффективности. По словам экспертов, новизна предложенного ими подхода состоит в поиске направлений и перспектив использования социальных сетей как образовательных площадок.
«
"Важно понимать, что такое обучение не является заменой традиционного, скорее это вариант самостоятельного изучения языка или поддержка общения пользователей онлайн-курса. Для успеха обучения необходимо установить особенности пользователей социальных сервисов, их интересы, образовательные потребности и включать в учебный процесс актуальные для конкретного времени тексты", — рассказал профессор кафедры методики преподавания русского языка как иностранного Института Пушкина Эльхан Азимов.
Он добавил, что для продвижения русского языка в мире ведущие учебные заведения России должны поддерживать новые форматы обучения и разрабатывать специальные образовательные программы, ориентированные на использование функциональных возможностей социальных сетей.
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Несмотря на недостатки обучения в социальных сетях (отсутствие системности и четких критериев оценки), оно в настоящее время привлекает все больше людей, заинтересованных в получении знаний о России. Это связано с тем, что предлагаемые в интернете практики, по словам исследователей, в значительной степени учитывают интересы, потребности, возможности и специфику аудитории, а их авторы находятся на "одной волне" со своими читателями и зрителями, поскольку их объединяет общее сетевое пространство.
Кроме того, полное погружение в цифровую среду дает практически неограниченные возможности использования современных компьютерных технологий, что создает эффект присутствия и даже участия, ведь каждый пользователь сам может оценить или прокомментировать образовательный контент, отметили в вузе.
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На данном этапе перед учеными стоит задача исследовать различные средства общения в социальных сетях, выяснить их преимущества, определить оптимальное сочетание традиционной методики изучения языка с новыми средствами обучения и поддержать самостоятельное овладение языка с помощью компьютерных технологий, стимулирующих коммуникацию на изучаемом языке.
 
НаукаНаукаОбществоРоссияГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
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