https://ria.ru/20240729/napadenie-1962801643.html

При нападении с ножом в Англии погибли два ребенка

При нападении с ножом в Англии погибли два ребенка - РИА Новости, 29.07.2024

При нападении с ножом в Англии погибли два ребенка

Два ребенка погибли при нападении с ножом в Саутпорте на северо-западе Англии, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:24

2024-07-29T21:24

2024-07-29T23:17

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два ребенка погибли при нападении с ножом в Саутпорте на северо-западе Англии, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию."Двое детей погибли и девять получили ранения сегодня утром в результате нападения с ножом в Саутпорте, к северу от Ливерпуля", — говорится в сообщении.По данным СМИ, шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.Как пишет газета The Telegraph, нападение, предположительно, произошло после мастер-класса по танцам в стиле исполнительницы Тейлор Свифт. Отмечается, что в помещении Hart Space Studious, куда вызвали полицейских, проходило занятие для детей от шести до 11 лет.Телеканал Sky News, в свою очередь, назвал вероятным местом происшествия центр помощи беременным, расположенный в том же комплексе.О нападении в Саутпорте ранее в понедельник сообщила полиция графства Мерсисайд. Впоследствии силовики задержали 17-летнего подростка и увезли его на допрос. При этом уточняется, что правоохранительные органы не связывают это с терроризмом.

https://ria.ru/20240728/napadenie-1962575982.html

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англия, мерсисайд, в мире