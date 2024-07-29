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При нападении с ножом в Англии погибли два ребенка
При нападении с ножом в Англии погибли два ребенка - РИА Новости, 29.07.2024
При нападении с ножом в Англии погибли два ребенка
Два ребенка погибли при нападении с ножом в Саутпорте на северо-западе Англии, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T21:24
2024-07-29T21:24
2024-07-29T23:17
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два ребенка погибли при нападении с ножом в Саутпорте на северо-западе Англии, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию."Двое детей погибли и девять получили ранения сегодня утром в результате нападения с ножом в Саутпорте, к северу от Ливерпуля", — говорится в сообщении.По данным СМИ, шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.Как пишет газета The Telegraph, нападение, предположительно, произошло после мастер-класса по танцам в стиле исполнительницы Тейлор Свифт. Отмечается, что в помещении Hart Space Studious, куда вызвали полицейских, проходило занятие для детей от шести до 11 лет.Телеканал Sky News, в свою очередь, назвал вероятным местом происшествия центр помощи беременным, расположенный в том же комплексе.О нападении в Саутпорте ранее в понедельник сообщила полиция графства Мерсисайд. Впоследствии силовики задержали 17-летнего подростка и увезли его на допрос. При этом уточняется, что правоохранительные органы не связывают это с терроризмом.
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англия, мерсисайд, в мире
Англия, Мерсисайд, В мире
При нападении с ножом в Англии погибли два ребенка
Sky News: в Англии при нападении с ножом погибли 2 ребенка, еще 9 пострадали