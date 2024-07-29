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Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК

Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК - РИА Новости, 29.07.2024

Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК

Президент РФ Владимир Путин включил должность первого вице-премьера РФ в состав Национального антитеррористического комитета по должностям, соответствующий указ РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:41

2024-07-29T17:41

2024-07-29T17:53

политика

россия

национальный антитеррористический комитет рф

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил должность первого вице-премьера РФ в состав Национального антитеррористического комитета по должностям, соответствующий указ был опубликован в понедельник."Внести в состав Национального антитеррористического комитета по должностям… следующие изменения: дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: "3(1). Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в указе.Кроме того, Путин указал признать утратившим силу четвертый пункт, в котором была прописана должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

https://ria.ru/20240729/medinskiy-1962756815.html

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политика, россия, национальный антитеррористический комитет рф, владимир путин