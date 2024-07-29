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Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК - РИА Новости, 29.07.2024
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17:41 29.07.2024 (обновлено: 17:53 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/nak-1962760014.html
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК - РИА Новости, 29.07.2024
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК
Президент РФ Владимир Путин включил должность первого вице-премьера РФ в состав Национального антитеррористического комитета по должностям, соответствующий указ РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:41
2024-07-29T17:53
политика
россия
национальный антитеррористический комитет рф
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил должность первого вице-премьера РФ в состав Национального антитеррористического комитета по должностям, соответствующий указ был опубликован в понедельник."Внести в состав Национального антитеррористического комитета по должностям… следующие изменения: дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: "3(1). Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в указе.Кроме того, Путин указал признать утратившим силу четвертый пункт, в котором была прописана должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
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политика, россия, национальный антитеррористический комитет рф, владимир путин
Политика, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Владимир Путин
Путин включил должность первого вице-премьера в состав НАК

Путин включил должность первого вице-премьера РФ в состав НАК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил должность первого вице-премьера РФ в состав Национального антитеррористического комитета по должностям, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
"Внести в состав Национального антитеррористического комитета по должностям… следующие изменения: дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: "3(1). Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в указе.
Кроме того, Путин указал признать утратившим силу четвертый пункт, в котором была прописана должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Вчера, 17:29
 
ПолитикаРоссияНациональный антитеррористический комитет РФВладимир Путин
 
 
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