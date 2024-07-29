https://ria.ru/20240729/most-1962579199.html

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 29.07.2024

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

Движение по Крымскому мосту восстановлено спустя девять минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:39

2024-07-29T00:39

2024-07-29T00:39

общество

россия

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту восстановлено спустя девять минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии моста поступило в 00.19 по мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240728/delo-1962456364.html

россия

республика крым

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общество, россия, республика крым, крымский мост