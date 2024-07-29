https://ria.ru/20240729/moskva-1962639559.html

Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник

Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник - РИА Новости, 29.07.2024

Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник

Местами в Москве в понедельник может выпасть до 18 миллиметров осадков, этот день может оказаться самым дождливым в июле, сообщила главный специалист столичного РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:41

2024-07-29T11:41

2024-07-29T11:41

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Местами в Москве в понедельник может выпасть до 18 миллиметров осадков, этот день может оказаться самым дождливым в июле, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, в понедельник утром московский регион оказался во власти атлантического циклона. По состоянию на 9:00 на метеостанциях ВДНХ и Балчуге выпало три миллиметра осадков, в Бутове - четыре миллиметра. В западных областях, где дождь начался раньше, выпало до 11 миллиметров. "За день понедельника в Москве ожидается 2-10 миллиметров, а местами до 18 миллиметров осадков. И сутки 29 июля могут оказаться самыми дождливыми в уходящем месяце", - написала Позднякова.

https://ria.ru/20240729/pogoda-1962599400.html

москва

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москва, татьяна позднякова