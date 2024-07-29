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Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник - РИА Новости, 29.07.2024
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11:41 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/moskva-1962639559.html
Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник
Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник - РИА Новости, 29.07.2024
Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник
Местами в Москве в понедельник может выпасть до 18 миллиметров осадков, этот день может оказаться самым дождливым в июле, сообщила главный специалист столичного РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:41
2024-07-29T11:41
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Местами в Москве в понедельник может выпасть до 18 миллиметров осадков, этот день может оказаться самым дождливым в июле, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, в понедельник утром московский регион оказался во власти атлантического циклона. По состоянию на 9:00 на метеостанциях ВДНХ и Балчуге выпало три миллиметра осадков, в Бутове - четыре миллиметра. В западных областях, где дождь начался раньше, выпало до 11 миллиметров. "За день понедельника в Москве ожидается 2-10 миллиметров, а местами до 18 миллиметров осадков. И сутки 29 июля могут оказаться самыми дождливыми в уходящем месяце", - написала Позднякова.
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москва, татьяна позднякова
Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник

Понедельник 29 июля в Москве может стать самым дождливым днем месяца

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Местами в Москве в понедельник может выпасть до 18 миллиметров осадков, этот день может оказаться самым дождливым в июле, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в понедельник утром московский регион оказался во власти атлантического циклона. По состоянию на 9:00 на метеостанциях ВДНХ и Балчуге выпало три миллиметра осадков, в Бутове - четыре миллиметра. В западных областях, где дождь начался раньше, выпало до 11 миллиметров.
"За день понедельника в Москве ожидается 2-10 миллиметров, а местами до 18 миллиметров осадков. И сутки 29 июля могут оказаться самыми дождливыми в уходящем месяце", - написала Позднякова.
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