https://ria.ru/20240729/moskva-1962639559.html
Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник
Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник - РИА Новости, 29.07.2024
Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник
Местами в Москве в понедельник может выпасть до 18 миллиметров осадков, этот день может оказаться самым дождливым в июле, сообщила главный специалист столичного РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:41
2024-07-29T11:41
2024-07-29T11:41
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953811986_0:253:3081:1986_1920x0_80_0_0_b1511f36c5c44cc90add00a5eff65b32.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Местами в Москве в понедельник может выпасть до 18 миллиметров осадков, этот день может оказаться самым дождливым в июле, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, в понедельник утром московский регион оказался во власти атлантического циклона. По состоянию на 9:00 на метеостанциях ВДНХ и Балчуге выпало три миллиметра осадков, в Бутове - четыре миллиметра. В западных областях, где дождь начался раньше, выпало до 11 миллиметров. "За день понедельника в Москве ожидается 2-10 миллиметров, а местами до 18 миллиметров осадков. И сутки 29 июля могут оказаться самыми дождливыми в уходящем месяце", - написала Позднякова.
https://ria.ru/20240729/pogoda-1962599400.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953811986_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_ebaf5e50b6d29550ca144fb86ba4285f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна позднякова
Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили об обильных осадках в понедельник
Понедельник 29 июля в Москве может стать самым дождливым днем месяца