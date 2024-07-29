https://ria.ru/20240729/moskva-1962633906.html

В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя

В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя - РИА Новости, 29.07.2024

В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя

Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых врачей, обещавших вывести пациентов из запоя, но не выполнивших свою работу, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:23

2024-07-29T11:23

2024-07-29T11:23

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90304/78/903047873_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_890547f63ee9bb9551562422dbdfdc58.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых врачей, обещавших вывести пациентов из запоя, но не выполнивших свою работу, сообщили РИА Новости в суде. "По ходатайству органов предварительного следствия заключены под стражу сотрудники ООО "Скороздрав", каждому из которых предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)... Срок содержания под стражей обвиняемым избран до 31 августа 2024 года", - сказали в суде.По версии следствия, сотрудники получали от граждан денежные средства на выполнение медицинских услуг, связанных со снятием алкогольной и наркотической интоксикации, однако фактически таких действий не производили. Как указано на сайте организации, можно вызвать на дом врача-нарколога, который проведет обследование и подберет оптимальный способ вывода из похмельного состояния. Предполагалось, что для этого пациенту поставят капельницы.

https://ria.ru/20240728/molniya-1962535635.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия