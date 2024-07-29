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В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя - РИА Новости, 29.07.2024
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11:23 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/moskva-1962633906.html
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя - РИА Новости, 29.07.2024
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя
Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых врачей, обещавших вывести пациентов из запоя, но не выполнивших свою работу, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:23
2024-07-29T11:23
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых врачей, обещавших вывести пациентов из запоя, но не выполнивших свою работу, сообщили РИА Новости в суде. &quot;По ходатайству органов предварительного следствия заключены под стражу сотрудники ООО &quot;Скороздрав&quot;, каждому из которых предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)... Срок содержания под стражей обвиняемым избран до 31 августа 2024 года&quot;, - сказали в суде.По версии следствия, сотрудники получали от граждан денежные средства на выполнение медицинских услуг, связанных со снятием алкогольной и наркотической интоксикации, однако фактически таких действий не производили. Как указано на сайте организации, можно вызвать на дом врача-нарколога, который проведет обследование и подберет оптимальный способ вывода из похмельного состояния. Предполагалось, что для этого пациенту поставят капельницы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя

В Москве арестовали 5 врачей-мошенников, обещавших вывести пациентов из запоя

© Fotolia / line-of-sight Алкоголизм
Алкоголизм - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Fotolia / line-of-sight
Алкоголизм. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых врачей, обещавших вывести пациентов из запоя, но не выполнивших свою работу, сообщили РИА Новости в суде.
«

"По ходатайству органов предварительного следствия заключены под стражу сотрудники ООО "Скороздрав", каждому из которых предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)... Срок содержания под стражей обвиняемым избран до 31 августа 2024 года", - сказали в суде.

По версии следствия, сотрудники получали от граждан денежные средства на выполнение медицинских услуг, связанных со снятием алкогольной и наркотической интоксикации, однако фактически таких действий не производили.
Как указано на сайте организации, можно вызвать на дом врача-нарколога, который проведет обследование и подберет оптимальный способ вывода из похмельного состояния. Предполагалось, что для этого пациенту поставят капельницы.
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