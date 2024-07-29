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В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя - РИА Новости, 29.07.2024
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя
Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых врачей, обещавших вывести пациентов из запоя, но не выполнивших свою работу, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:23
2024-07-29T11:23
2024-07-29T11:23
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых врачей, обещавших вывести пациентов из запоя, но не выполнивших свою работу, сообщили РИА Новости в суде. "По ходатайству органов предварительного следствия заключены под стражу сотрудники ООО "Скороздрав", каждому из которых предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)... Срок содержания под стражей обвиняемым избран до 31 августа 2024 года", - сказали в суде.По версии следствия, сотрудники получали от граждан денежные средства на выполнение медицинских услуг, связанных со снятием алкогольной и наркотической интоксикации, однако фактически таких действий не производили. Как указано на сайте организации, можно вызвать на дом врача-нарколога, который проведет обследование и подберет оптимальный способ вывода из похмельного состояния. Предполагалось, что для этого пациенту поставят капельницы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя
В Москве арестовали 5 врачей-мошенников, обещавших вывести пациентов из запоя
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых врачей, обещавших вывести пациентов из запоя, но не выполнивших свою работу, сообщили РИА Новости в суде.
«
"По ходатайству органов предварительного следствия заключены под стражу сотрудники ООО "Скороздрав", каждому из которых предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)... Срок содержания под стражей обвиняемым избран до 31 августа 2024 года", - сказали в суде.
По версии следствия, сотрудники получали от граждан денежные средства на выполнение медицинских услуг, связанных со снятием алкогольной и наркотической интоксикации, однако фактически таких действий не производили.
Как указано на сайте организации, можно вызвать на дом врача-нарколога, который проведет обследование и подберет оптимальный способ вывода из похмельного состояния. Предполагалось, что для этого пациенту поставят капельницы.