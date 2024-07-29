https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962795542.html
ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент
ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент - РИА Новости, 29.07.2024
ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент
Бывший молдавский президент Владимир Воронин заявил, что европейские структуры и государства ЕС не имеют права решать за Молдавию, что именно будет прописано в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:23
2024-07-29T20:23
2024-07-29T20:31
в мире
молдавия
владимир воронин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17312/59/173125976_0:0:4142:2330_1920x0_80_0_0_e6a0547a78b57fa46047aa33b6ce54f6.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Бывший молдавский президент Владимир Воронин заявил, что европейские структуры и государства ЕС не имеют права решать за Молдавию, что именно будет прописано в конституции страны. "Конституционный суд превращен в слугу действующей власти. Поэтому первая мера, которая должна быть принята, это повесить большой замок на здание Конституционного суда. Ни европейские структуры, ни другие страны не должны диктовать, что делать в конституции", - заявил Воронин журналистам. По его словам, частые поправки к конституции подрывают стабильность и целостность главного документа страны. "Мы должны повысить уровень ответственности за исполнение конституции. Если вы даете присягу и нарушаете конституцию, вы должны нести уголовную ответственность. Тогда все встанет на свои места", - добавил Воронин. Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона.
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17312/59/173125976_469:0:4142:2755_1920x0_80_0_0_ae8e798f1b7854ede0e671cc2254b493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, владимир воронин, евросоюз
В мире, Молдавия, Владимир Воронин, Евросоюз
ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент
Экс-президент Воронин: ЕС не вправе принимать правки в конституции за Молдавию
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Бывший молдавский президент Владимир Воронин заявил, что европейские структуры и государства ЕС не имеют права решать за Молдавию, что именно будет прописано в конституции страны.
"Конституционный суд превращен в слугу действующей власти. Поэтому первая мера, которая должна быть принята, это повесить большой замок на здание Конституционного суда. Ни европейские структуры, ни другие страны не должны диктовать, что делать в конституции", - заявил Воронин журналистам.
По его словам, частые поправки к конституции подрывают стабильность и целостность главного документа страны.
"Мы должны повысить уровень ответственности за исполнение конституции. Если вы даете присягу и нарушаете конституцию, вы должны нести уголовную ответственность. Тогда все встанет на свои места", - добавил Воронин.
Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона.