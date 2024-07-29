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ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент - РИА Новости, 29.07.2024
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20:23 29.07.2024 (обновлено: 20:31 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962795542.html
ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент
ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент - РИА Новости, 29.07.2024
ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент
Бывший молдавский президент Владимир Воронин заявил, что европейские структуры и государства ЕС не имеют права решать за Молдавию, что именно будет прописано в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:23
2024-07-29T20:31
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владимир воронин
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Бывший молдавский президент Владимир Воронин заявил, что европейские структуры и государства ЕС не имеют права решать за Молдавию, что именно будет прописано в конституции страны. "Конституционный суд превращен в слугу действующей власти. Поэтому первая мера, которая должна быть принята, это повесить большой замок на здание Конституционного суда. Ни европейские структуры, ни другие страны не должны диктовать, что делать в конституции", - заявил Воронин журналистам. По его словам, частые поправки к конституции подрывают стабильность и целостность главного документа страны. "Мы должны повысить уровень ответственности за исполнение конституции. Если вы даете присягу и нарушаете конституцию, вы должны нести уголовную ответственность. Тогда все встанет на свои места", - добавил Воронин. Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона.
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html
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в мире, молдавия, владимир воронин, евросоюз
В мире, Молдавия, Владимир Воронин, Евросоюз
ЕС не вправе диктовать Молдавии правки в конституции, заявил экс-президент

Экс-президент Воронин: ЕС не вправе принимать правки в конституции за Молдавию

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Владимир Воронин
Бывший президент Молдавии Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в медиабанк
Бывший президент Молдавии Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Бывший молдавский президент Владимир Воронин заявил, что европейские структуры и государства ЕС не имеют права решать за Молдавию, что именно будет прописано в конституции страны.
"Конституционный суд превращен в слугу действующей власти. Поэтому первая мера, которая должна быть принята, это повесить большой замок на здание Конституционного суда. Ни европейские структуры, ни другие страны не должны диктовать, что делать в конституции", - заявил Воронин журналистам.
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Вчера, 11:15
По его словам, частые поправки к конституции подрывают стабильность и целостность главного документа страны.
"Мы должны повысить уровень ответственности за исполнение конституции. Если вы даете присягу и нарушаете конституцию, вы должны нести уголовную ответственность. Тогда все встанет на свои места", - добавил Воронин.
Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона.
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