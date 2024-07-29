https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html

Додон назвал главную цель референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Додон назвал главную цель референдума о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 29.07.2024

Додон назвал главную цель референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Главная цель референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз — изменение конституции, что может положить начало разрушению независимости, нейтралитета и молдавской РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:29

2024-07-29T09:29

2024-07-29T13:02

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Главная цель референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз — изменение конституции, что может положить начало разрушению независимости, нейтралитета и молдавской идентичности, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале. "К сожалению, 30-летие Конституции Республики Молдова может стать последним ее юбилеем в том виде, в котором мы ее знаем. Потому что организуемый ПДС электоральный референдум может положить начало разрушению всех концепций, которые служили нам фундаментом все эти три десятилетия, — независимость, суверенитет, государственность, нейтралитет, христианство, молдавская идентичность", — написал он. Поэтому Додон считает, что гражданский долг каждого гражданина Молдавии состоит в том числе в том, чтобы бойкотировать референдум."Никто не знает, насколько сильно будет изуродована конституция. Никто не знает, какие положения и какие новые статьи войдут в текст Высшего закона. Или какие статьи будут исключены. Однако мы точно знаем, что власть ПДС может пойти на любые злоупотребления, любое нарушение демократических норм и любое попрание законов. И мы убеждены, что они поступят так же и в отношении конституции", — подчеркнул политик. На 20 октября в Молдавии назначены президентские выборы, глава государства Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок. По ее предложению в тот же день пройдет референдум по поводу вступления в Евросоюз. Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, призывая к отставке Санду и правительства. Участники обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В республике запретили оппозиционную партию "Шор", а другие объединения регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, евросоюз