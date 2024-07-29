https://ria.ru/20240729/minoborony-1962692937.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 29.07.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 85 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, пять... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:14

2024-07-29T14:14

2024-07-29T14:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 85 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей, две 155 миллиметровые гаубицы М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-йгорно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, ВСУ потеряли боевую машину пехоты, пять автомобилей, две 155 миллиметровые гаубицы М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, заключило оборонное ведомство.

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html

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