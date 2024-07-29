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ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 29.07.2024 (обновлено: 14:16 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/minoborony-1962692937.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 29.07.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 85 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, пять... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:14
2024-07-29T14:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 85 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей, две 155 миллиметровые гаубицы М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-йгорно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, ВСУ потеряли боевую машину пехоты, пять автомобилей, две 155 миллиметровые гаубицы М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, заключило оборонное ведомство.
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Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Минобороны: ВСУ потеряли 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожив до 85 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей, две 155 миллиметровые гаубицы М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-йгорно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ потеряли боевую машину пехоты, пять автомобилей, две 155 миллиметровые гаубицы М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, заключило оборонное ведомство.
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