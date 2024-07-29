https://ria.ru/20240729/migranty-1962721503.html
Слуцкий предложил создать "Кодекс мигрантов"
Слуцкий предложил создать "Кодекс мигрантов" - РИА Новости, 29.07.2024
Слуцкий предложил создать "Кодекс мигрантов"
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве "Кодекс мигрантов", который состоит из 10 правил поведения иностранцев на территории... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:50
2024-07-29T15:50
2024-07-29T15:50
общество
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве "Кодекс мигрантов", который состоит из 10 правил поведения иностранцев на территории России. "Обобщая опыт нашей борьбы с нелегальными миграционными потоками, в ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны так называемый "Кодекс мигранта", который станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудится на благо России", – сказал Слуцкий на пресс-конференции об итогах работы фракции ЛДПР в весеннюю сессию Госдумы. По его словам, "Кодекс мигранта" может включать в себя свод правил, согласно которым трудовой мигрант будет обязан знать русский язык, обучить семью русскому языку, если она живет в РФ, уважать культуру и традиции РФ, а также соблюдать правила поведения в общественных местах, кроме того, такой иностранец должен будет официально трудоустроиться и платить налоги, честно получив разрешение на работу, иметь страхование риска от депортации или выдворения, а также пройти дактилоскопическую, геномную регистрацию и психическое тестирование. "Мы готовы обсудить содержание "Кодекса мигранта" и с диаспорами, и с бизнесом, заинтересованным в трудовых мигрантах, а также органами правопорядка и власти", – отметил Слуцкий.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий предложил создать "Кодекс мигрантов"
Слуцкий предложил создать и закрепить в правовом пространстве "Кодекс мигрантов"
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве "Кодекс мигрантов", который состоит из 10 правил поведения иностранцев на территории России.
"Обобщая опыт нашей борьбы с нелегальными миграционными потоками, в ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны так называемый "Кодекс мигранта", который станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудится на благо России", – сказал Слуцкий на пресс-конференции об итогах работы фракции ЛДПР в весеннюю сессию Госдумы
.
По его словам, "Кодекс мигранта" может включать в себя свод правил, согласно которым трудовой мигрант будет обязан знать русский язык, обучить семью русскому языку, если она живет в РФ, уважать культуру и традиции РФ, а также соблюдать правила поведения в общественных местах, кроме того, такой иностранец должен будет официально трудоустроиться и платить налоги, честно получив разрешение на работу, иметь страхование риска от депортации или выдворения, а также пройти дактилоскопическую, геномную регистрацию и психическое тестирование.
"Мы готовы обсудить содержание "Кодекса мигранта" и с диаспорами, и с бизнесом, заинтересованным в трудовых мигрантах, а также органами правопорядка и власти", – отметил Слуцкий.