https://ria.ru/20240729/mid-1962776497.html

В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии

В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии - РИА Новости, 29.07.2024

В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии

Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:38

2024-07-29T18:38

2024-07-29T19:40

чехия

россия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство.Дипломату выразили решительный протест в связи попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства.Подчеркивается, что это грубое нарушение российского законодательства."Чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции Российской Федерации в отношении указанного сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности", — отметили на Смоленской площади.В противном случае он должен будет покинуть Россию.

https://ria.ru/20240224/diplomaty-1929300965.html

чехия

россия

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чехия, россия