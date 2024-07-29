https://ria.ru/20240729/mid-1962776497.html
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии - РИА Новости, 29.07.2024
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:38
2024-07-29T18:38
2024-07-29T19:40
чехия
россия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство.Дипломату выразили решительный протест в связи попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства.Подчеркивается, что это грубое нарушение российского законодательства."Чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции Российской Федерации в отношении указанного сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности", — отметили на Смоленской площади.В противном случае он должен будет покинуть Россию.
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чехия, россия
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство
.
Дипломату выразили решительный протест в связи попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства.
Подчеркивается, что это грубое нарушение российского законодательства.
"Чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции Российской Федерации в отношении указанного сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности", — отметили на Смоленской площади.
В противном случае он должен будет покинуть Россию.