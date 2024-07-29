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В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии - РИА Новости, 29.07.2024
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18:38 29.07.2024 (обновлено: 19:40 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/mid-1962776497.html
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии - РИА Новости, 29.07.2024
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:38
2024-07-29T19:40
чехия
россия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство.Дипломату выразили решительный протест в связи попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства.Подчеркивается, что это грубое нарушение российского законодательства."Чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции Российской Федерации в отношении указанного сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности", — отметили на Смоленской площади.В противном случае он должен будет покинуть Россию.
https://ria.ru/20240224/diplomaty-1929300965.html
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чехия, россия
Чехия, Россия
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД, сообщило внешнеполитическое ведомство.
Дипломату выразили решительный протест в связи попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства.
Подчеркивается, что это грубое нарушение российского законодательства.
"Чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции Российской Федерации в отношении указанного сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности", — отметили на Смоленской площади.
В противном случае он должен будет покинуть Россию.
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ЧехияРоссия
 
 
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