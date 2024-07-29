https://ria.ru/20240729/mchs-1962778495.html

Всех пострадавших в ЧП на ж/д под Волгоградом извлекли из вагонов

Всех пострадавших в ЧП на ж/д под Волгоградом извлекли из вагонов - РИА Новости, 29.07.2024

Всех пострадавших в ЧП на ж/д под Волгоградом извлекли из вагонов

В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:47

2024-07-29T18:47

2024-07-29T18:54

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщила пресс-служба МЧС России.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено."В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших рельсов вагонов. После установки вагонов специалисты МЧС России совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда люди на резервном поезде проследуют дальше к местам отдыха", - говорится в сообщении.Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой, которая позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории. Отмечается, что к месту прибыла аэромобильная группировка МЧС России в составе 100 спасателей и двух единиц техники.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоград

россия

волгоградская область

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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом