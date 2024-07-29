https://ria.ru/20240729/mchs-1962630574.html

В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией

В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией - РИА Новости, 29.07.2024

В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией

Склад с печатной продукцией горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Ярославле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:10

2024-07-29T11:10

2024-07-29T11:25

ярославль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962633884_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_fbbd8bd418c24ac0c806ebaacf8ca3f8.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Склад с печатной продукцией горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Ярославле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит складское помещение по адресу: Ярославль, улица Полушкина роща, дом 9, строение 11. Площадь пожара 1000 квадратных метров. В здании находится печатная продукция, станки, лакокрасочная продукция. Создано два боевых участка: на тушение и защиту соседних зданий", - говорится в сообщении.По данным МЧС, пострадавших нет. Пожар тушат 14 единиц техники и 46 человек личного состава.

https://ria.ru/20231101/pozhar-1906768290.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия