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В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией - РИА Новости, 29.07.2024
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11:10 29.07.2024 (обновлено: 11:25 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/mchs-1962630574.html
В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией
В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией - РИА Новости, 29.07.2024
В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией
Склад с печатной продукцией горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Ярославле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:10
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ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Склад с печатной продукцией горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Ярославле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит складское помещение по адресу: Ярославль, улица Полушкина роща, дом 9, строение 11. Площадь пожара 1000 квадратных метров. В здании находится печатная продукция, станки, лакокрасочная продукция. Создано два боевых участка: на тушение и защиту соседних зданий", - говорится в сообщении.По данным МЧС, пострадавших нет. Пожар тушат 14 единиц техники и 46 человек личного состава.
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ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Ярославль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией

МЧС: в Ярославле горит складское помещение на 1000 кв м, пострадавших нет

© Фото : МЧС РоссииПожар на складе с печатной продукцией и красками в Ярославле
Пожар на складе с печатной продукцией и красками в Ярославле - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на складе с печатной продукцией и красками в Ярославле
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Склад с печатной продукцией горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Ярославле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Горит складское помещение по адресу: Ярославль, улица Полушкина роща, дом 9, строение 11. Площадь пожара 1000 квадратных метров. В здании находится печатная продукция, станки, лакокрасочная продукция. Создано два боевых участка: на тушение и защиту соседних зданий", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, пострадавших нет. Пожар тушат 14 единиц техники и 46 человек личного состава.
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ЯрославльМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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