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В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией
В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией - РИА Новости, 29.07.2024
В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией
Склад с печатной продукцией горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Ярославле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:10
2024-07-29T11:10
2024-07-29T11:25
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Склад с печатной продукцией горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Ярославле, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит складское помещение по адресу: Ярославль, улица Полушкина роща, дом 9, строение 11. Площадь пожара 1000 квадратных метров. В здании находится печатная продукция, станки, лакокрасочная продукция. Создано два боевых участка: на тушение и защиту соседних зданий", - говорится в сообщении.По данным МЧС, пострадавших нет. Пожар тушат 14 единиц техники и 46 человек личного состава.
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ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Ярославль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ярославле загорелся склад с печатной продукцией
МЧС: в Ярославле горит складское помещение на 1000 кв м, пострадавших нет