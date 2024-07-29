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Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях - РИА Новости, 29.07.2024
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03:30 29.07.2024 (обновлено: 03:31 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/mask-1962586152.html
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях - РИА Новости, 29.07.2024
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях
Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:30
2024-07-29T03:31
в мире
сша
камала харрис
илон маск
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Миллиардер прокомментировал заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Вице-президент обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка."Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата" &lt;...&gt; Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома", — рассказала политик.В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество.&quot;Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!&quot; — отметил миллиардер.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240729/ssha-1962579339.html
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в мире, сша, камала харрис, илон маск
В мире, США, Камала Харрис, Илон Маск
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях

Маск обвинил Харрис в желании уничтожить человечество

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск.
Илон Маск. - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Миллиардер прокомментировал заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Вице-президент обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.
Здание Белого дома в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам
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"Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата" <...> Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома", — рассказала политик.
В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество.
«

"Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!" — отметил миллиардер.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
"Главная угроза". В США неожиданно высказались о Харрис
Вчера, 12:20
 
В миреСШАКамала ХаррисИлон Маск
 
 
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