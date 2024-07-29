Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях
Маск обвинил Харрис в желании уничтожить человечество
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск.
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск.. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Миллиардер прокомментировал заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Вице-президент обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.
"Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата" <...> Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома", — рассказала политик.
В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество.
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"Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!" — отметил миллиардер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.