https://ria.ru/20240729/mask-1962586152.html

Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях

Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях - РИА Новости, 29.07.2024

Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях

Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:30

2024-07-29T03:30

2024-07-29T03:31

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камала харрис

илон маск

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Миллиардер прокомментировал заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Вице-президент обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка."Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата" <...> Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома", — рассказала политик.В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество."Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!" — отметил миллиардер.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240729/ssha-1962579339.html

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в мире, сша, камала харрис, илон маск