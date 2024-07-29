https://ria.ru/20240729/makarov-1961966321.html

Александр Макаров: наши ученые готовят в Антарктиде проект мирового уровня

Александр Макаров: наши ученые готовят в Антарктиде проект мирового уровня - РИА Новости, 29.07.2024

Александр Макаров: наши ученые готовят в Антарктиде проект мирового уровня

В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс станции Восток в центральной Антарктиде. Это первое современное здание на южном полюсе холода, в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:00

2024-07-29T11:00

2024-07-29T11:00

интервью

александр макаров (директор арктического и антарктического нии)

антарктида

арктика

арктический совет

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В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс станции Восток в центральной Антарктиде. Это первое современное здание на южном полюсе холода, в котором смогут зимовать 15 человек. Когда пройдет новоселье полярников, смогут ли ученые проникнуть в озеро Восток, скрытое подо льдами Антарктиды, когда единственная в мире ледостойкая платформа "Северный плюс" отправится в новую экспедицию, какие совместные научные проекты готовятся со странами БРИКС, рассказал корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров. — Ледостойкая платформа "Северный полюс" вернулась из своего первого рейса в Мурманск. Каких результатов удалось достичь? Все ли запланированные исследования были проведены?— Платформа вернулась 17 мая в Мурманск, ровно 20 месяцев прошло от момента старта, 17 сентября 2022-го. Мы очень довольны тем, как прошла первая экспедиция при поддержке платформы. Думаю, она навсегда разделила программу дрейфующих полярных станций на "до" и "после" — классический и современный формат дрейфа.Главный вывод – проект на 100% успешный. Работы, которые сейчас мы можем проводить с борта ледостойкой платформы, вышли на новый уровень. Тяжелое оборудование для геологических проб и океанологических исследований, которое ранее было невозможно использовать при организации работ на льду, с легкостью используется с борта судна. Это существенно расширяет исследовательские возможности.Первый рейс при поддержке ледостойкой платформы продлился полтора года, тогда как в последние годы из-за таяния льдов ученых приходилось эвакуировать с дрейфующих станций на льду иногда спустя три-четыре месяца с начала экспедиции.— Как часто полярникам приходилось эвакуироваться на борт станции?— Были две такие ситуации, и оба раза научное оборудование удалось быстро поднять на борт. Серьезной опасности для людей не было. Надо понимать, что трещина в льдине – это не трещина в асфальте на два-три сантиметра, это пять-шесть метров, может быть открытая вода. В такие моменты все работы на льду сворачиваются, и наблюдения ведутся только с борта судна. Как правило, это длится несколько дней, может быть, неделю. Затем научный лагерь разворачивается заново.Таяние льдов в Арктике в свое время стало причиной приостановки программы дрейфующих станций "Северный полюс", которую мы возобновили при поддержке ледостойкой платформы, и решение о строительстве судна было абсолютно верным. Дрейфующая станция "Северный полюс-41" начала работать в начале октября, а уже к Новому году возникла необходимость сворачивать ледовый научный лагерь на платформу.— Когда состоится следующий рейс ЛСП "Северный полюс"? Какие задачи будут стоять перед новой экспедицией?— Выходим, можно уже сказать, традиционно из Мурманска в первой половине сентября этого года. Судно сейчас проходит необходимую техническую подготовку для нового рейса. Научная программа на финальной стадии согласований. Формируется научный и судовой состав экспедиции. Интересно, что капитан продолжит работу на платформе, несмотря на длительный дрейф, из которого он вернулся в мае. Мы видим, как формируется костяк, объединяется команда, которой нравится этот проект. Люди буквально в него влюблены и будут продолжать работать.Обеспечена первостепенная задача – это преемственность научной программы. Нам в хорошем смысле становится все равно, когда начинается или завершается дрейфующая экспедиция. Мы исходим из того, что она работает в Арктике постоянно, просто иногда платформа заходит в порт, чтобы провести техобслуживание. Таким образом, мы создаем масштабную программу регулярных научных исследований в Арктике, которая будет проводиться на протяжении нескольких десятилетий. Но она, безусловно, будет постоянно дополняться другими научными проектами с более коротким сроком реализации.— В начале года введен в эксплуатацию зимовочный комплекс станции Восток в Антарктиде. Сейчас на южном полушарии наступила зима. Как проходят испытания нового комплекса?— Новая станция проходит проверку работоспособности при экстремально низких температурах. У нас уже была ситуация, когда почти минус 81 градусов за окном, а внутри станции 23-25 градусов тепла. Температурный градиент внутри и снаружи – больше 100 градусов. В инженерных и хозблоках, в гараже, естественно, ниже – примерно 18-20 градусов. Все системы работают в штатном режиме, и это означает, что станция полностью реализована в том виде, в каком была задумана.Одновременно заканчивается внутренняя отделка помещений, но нет никаких сомнений, что все будет завершено в срок. Работы идут в соответствии с графиком. Новоселье отметит 70-я РАЭ (Российская антарктическая экспедиция – ред.), которая начнется в конце этого года. Наша команда уже занялась поисками кота для новоселья. Живого по правилам в Антарктиду привезти нельзя, возможно, получится найти робота.К слову, у нас сейчас доступна на сайте VR-экскурсия, можно прогуляться по станции Восток и вокруг нее, посмотреть, как будут жить полярники, и какая там погода.— Научная программа уже готовится?— Безусловно. Самое важное, что для такой мощной инфраструктуры готов научный проект мирового уровня, аналогов которому нет. Наш горизонт планирования – 10-20 лет. Но мы также предусматриваем возможность развития, поэтому лаборатории в новом комплексе сделаны по модульному принципу и могут быть с легкостью переоборудованы под новые научные задачи. Сейчас у нас подготовлен проект на 18 лет вперед – будет три цикла по шесть лет. Он связан с изучением вопросов изменения климата на планете, изучением древнего льда и исследованиями подледникового озера Восток. Нам предстоит разработать технологию, которая позволит проникнуть в водоем, миллионы лет скрытый под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему. Исследований самого озера и донных отложений пока еще не было. Это задача двух ближайших десятилетий.— Есть ли новости об исследовании подледного озера?— Нам удалось получить уникальные образцы древнего льда возрастом около 1,2 миллионов лет с минеральными включениями. Он получен из глубины ледника над поверхностью озера Восток. Предположительно, это могут быть донные включения с ложа Антарктиды. Точно можно будет сказать при детальном исследовании. Состав найденных включений может обновить картину динамики движения ледника, помочь понять, как он перемещается. Для научных целей это очень важная информация. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы все посмотрим внимательно и подробно расскажем.— В церемонии открытия комплекса вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принимал участие лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Как проходит сотрудничество с белорусами?— Визит белорусских коллег на станцию Восток был несколько лет назад, они принимали участие в геофизических программах. У Белоруссии есть своя антарктическая программа. Недалеко от российской станции Молодежная они построили свою станцию – Гора Вечерняя, делают ее круглогодичной. Мы с ними в тесном контакте, помогаем им логистически, они нам тоже помогают. Наша станция Молодежная – не круглогодичная, а сезонная и, если белорусские коллеги пораньше приехали или позже нас остаются, мы можем попросить завершить какие-то работы или начать.— На новый зимовочный комплекс Восток их пока не приглашали?— Мы открыты к любому сотрудничеству – и к российскому, и к зарубежному. Тут вопрос поиска общих тем, общих программ, общих возможностей.— На каком этапе строительство нового экспедиционного судна "Иван Фролов"?— Проект технически завершен. Уже металл режется, конструкции изготавливаются. Мы в графике, работаем в полном контакте с Адмиралтейскими верфями. После строительства ледостойкой платформы находимся в очень хорошей форме. Думаю, что судно будет сдано в срок – в конце 2028 года мы его получим. Новый флагман очень нужен для походов в Антарктику, там большие научные задачи. Сейчас как раз активно обсуждаем блок научного оборудования – как его изготовить, купить и поставить на борт нашего нового судна.— Оборудование будет отечественное?— Часть научного оборудования будет отечественным, для отдельных задач будут закуплены современные аналоги за рубежом. Нет иллюзий, что все можно реализовать внутри нашей страны. Наш сегмент очень узкий – есть буквально несколько крупных корпораций, которые производят высококачественное оборудование для ряда определенных научных задач. У нас есть контакты с зарубежными коллегами, но также есть специалисты внутри страны. Нет сомнений, что приборную базу для нового судна мы подготовим на должном уровне.— Как проходит модернизация прогностической информационной системы "Север"? Когда обновленная система заработает полностью?— В ближайшие два года она будет полностью модернизирована. Мы вошли в проектный цикл. На этот год уже понимаем, что сделаем, какие новые системы будут введены. Работаем активно с "Росатомом". У нас совместная научно-оперативная группа по прогнозам.Рост судоходства в Арктике в ближайшее время будет очень быстрым. К 2035 году нужно довести показатели по грузоперевозкам до 220 миллионов тонн. Это означает, что за 12 лет нам предстоит увеличить грузопоток в шесть раз. Успех этой задачи во многом будет зависеть от качества прогнозов ледовой обстановки, без которых наладить круглогодичное судоходство в арктических морях невозможно. Здесь нам нужно поработать над техникой, чтобы повысить оперативность прогнозов ледовой обстановки по всей протяженности Северного морского пути.В конце этого года будет запущена первая часть, и нам будет гораздо проще работать. Основная цель – уйти от рутины, переложить ее на автоматическую систему, чтобы эксперты максимум времени тратили на уточнение результатов и навигационную оценку.— Достаточно ли для этого метеорологических спутников?— Спутники – это первичная информация, которой очень много. У нас также есть данные моделирования, прямых наблюдений, сейчас речь идет о бортовых измерительных комплексах, но, чтобы составить качественный прогноз, важно эту информацию грамотно аккумулировать и интерпретировать.Развитие группировки отечественных спутников, в том числе "Арктика-М", очень нам помогает, но это только часть информации, которая будет использоваться. Все возможные данные будут погружаться в общую систему, чтобы получать максимально точную информацию.— Как проходит создание государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты?— С момента начала создания системы мониторинга мерзлоты, охватывающей 65% территории РФ, обустроено 30 пунктов наблюдений. В этом году будет создано еще 48, а до конца 2025 года их количество увеличится до 140. Впервые в практике мерзлотных исследований в нашей стране применены системы спутниковой передачи данных. Уже работают самый северный в Евразии пункт наблюдений на Земле Франца Иосифа и самый южный – в Ташанте на границе с Монголией.Система уже позволила охватить всю прибрежную территорию вдоль трассы Северного морского пути до острова Врангеля и дает важную информацию, которую целесообразно учитывать при проектировании наземной инфраструктуры и опорных населенных пунктов в арктической зоне РФ.В западном секторе высокоширотной Арктики начало деградации мерзлых толщ, согласно проведенным модельным оценкам, прогнозируется в ближайшие 20-30 лет. Уже сейчас есть регионы, в которых развертывание системы проведено в полном объеме, к таким относится Ямало-Ненецкий автономный округ. Основной объем буровых работ в 2024 году сконцентрирован на Якутии, а в 2025 году масштабные работы начнутся на Чукотке.К моменту завершения создания сети у нас появится возможность в масштабе всей страны определять районы, попадающие в зону риска с точки зрения мерзлотного фактора.— Удается ли повышать популярность отрасли, привлекать молодых сотрудников?— Как видите, у нас большие и долгосрочные задачи и узкая специфика деятельности, поэтому кадровый вопрос для нас очень актуален. С 2007 года у нас действует программа подготовки молодых кадров. Сейчас она в новой стадии развития – мы начинаем подготовку специалистов буквально со школьной скамьи. Второй год отработал проект "Полярная школа". Старшеклассники еженедельно занимаются с ведущими специалистами и учеными института. Порядка 20 петербургских школ уже в орбите этого проекта. В прошлом году было больше 200 человек на дне открытых дверей, но у нас нет задачи привлечь большое количество слушателей. Мы отбираем по-настоящему увлеченных детей, которые хотят связать свою жизнь с полярной наукой.Какие у них возможности? После полярной школы, если они понимают, что хотят попробовать такой интересный образ жизни, они могут пройти целевое обучение. Также есть стажировки внутри института, потом аспирантура. Мы выстраиваем для них полную траекторию от старшей школы до кандидата наук. Сейчас прорабатываем возможность открытия своей собственной магистратуры. Для нас очень важно готовить специалистов под свои задачи.С точки зрения зарплат, с бизнесом, конечно, нам не тягаться. Мы – наука, и у нас другие цели и другие возможности, которые бизнес зачастую не может предложить. Молодые ученые, которые участвуют в экспедициях, получают вполне достойную зарплату, выше средней по региону. Для них важна также возможность реализовать себя в профессии. И эту возможность они получают в наших крупных проектах в Арктике и Антарктиде.— Первого июня не стало легендарного полярника Артура Чилингарова. Уже возникали предложения назвать безымянное озеро в Мурманской области в его честь. Какие еще обсуждаются варианты, как увековечить память?— Сейчас, я думаю, будет много разных идей. Артур Чилингаров – дважды герой, и поэтому его бюст есть на аллее героев Парка Победы, это уже на века.— Как вы оцениваете перспективы международного сотрудничества в Арктике и Антарктике?— Прорывные научные результаты всегда получаются в рамках международной кооперации, это мое глубокое убеждение. Здесь речь не о том, что у нас своих идей или своих компетенций не хватает, просто нужен обмен идеями. Большие и сложные проекты собираются коллективами не только разных организаций, но и разных стран – у кого-то мощная инфраструктура, у кого-то больше финансовых возможностей, у кого-то сильные организационные ресурсы.Сейчас ледостойкая платформа "Северный полюс" успешно показала свою работу в Арктике, и она вполне может стать новой площадкой для международного сотрудничества. Мы уже активно обсуждаем эту тему с нашими индийскими и китайскими коллегами. Недавно во время официального визита в Москву премьер-министра Индии Нарендра Моди и его встречи с президентом России Владимиром Путиным был подписан важный меморандум между нашим институтом и Национальным центром полярных и океанских исследований министерства наук о Земле правительства Индии. Документ предусматривает расширение сотрудничества между Россией и Индией в области научных исследований и логистики в полярных регионах.У нас давняя история сотрудничества с индийскими коллегами в Антарктиде – наши станции находятся рядом, мы всегда помогаем друг другу. Без взаимной поддержки работать в Антарктике невозможно. В ближайшие годы мы начнем работу над расширением сотрудничества в Арктике. К слову, подобный формат также обсуждается с нашими коллегами из Китая.Кроме того, осенью начнется российско-бразильская кругосветная экспедиция вокруг Антарктиды. Российское судно отправится к берегам Южной Америки в октябре, старт экспедиции намечен на ноябрь. Это достаточно большой проект, объединяющий ученых из восьми стран-участниц БРИКС. Не исключено, что совместно с коллегами мы сможем организовать подобный проект в Арктике на ледостойкой платформе "Северный полюс".— Арктический совет продолжает работать?— Сотрудничество в Арктике продолжается, уже шесть рабочих групп Арктического Совета возобновили работу. Коллеги из Норвегии, которая сейчас председательствуют, публично отмечают, что Россия – полноправный член совета. Думаю, что в перспективе это сотрудничество должно наладиться, и наладиться оно должно под эгидой Арктического совета. Это прекрасный и эффективный инструмент для развития международной кооперации в науке.

https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html

https://ria.ru/20240128/antarktida-1923984645.html

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https://ria.ru/20240119/antarktida-1922232512.html

https://ria.ru/20231129/aysberg-1912520392.html

https://ria.ru/20231122/ogurtsy-1911163752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр макаров (директор арктического и антарктического нии), антарктида, арктика, арктический совет