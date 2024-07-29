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Мадуро провозгласили избранным президентом Венесуэлы
Мадуро провозгласили избранным президентом Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024
Мадуро провозгласили избранным президентом Венесуэлы
Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом до 2031 года, сообщил глава ведомства Элвис Аморосо. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:07
2024-07-29T20:07
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КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом до 2031 года, сообщил глава ведомства Элвис Аморосо."Национальный совет Венесуэлы в соответствии со своими функциями подтверждает, что гражданин Николас Мадуро является президентом, избранным на президентских выборах, на период в шесть лет в соответствии с конституцией страны", — зачитал он подтверждающий это акт.Затем глава избиркома подписал его и передал Мадуро.Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. В этот день Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. При этом президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что не признает победу Мадуро еще до объявления первых результатов голосования. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Власти отметили, что люди голосовали свободно и законно.Мадуро возглавляет Боливарианскую Республику с 2013 года, будущий президентский срок для него — третий подряд. Инаугурация пройдет 10 января 2025-го.
https://ria.ru/20240729/pozdravlenie-1962646283.html
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в мире, венесуэла, выборы президента венесуэлы — 2024, николас мадуро, аргентина, коста-рика, хавьер милей
В мире, Венесуэла, Выборы президента Венесуэлы — 2024, Николас Мадуро, Аргентина, Коста-Рика, Хавьер Милей
Мадуро провозгласили избранным президентом Венесуэлы
Избирательный совет Венесуэлы провозгласил Мадуро президентом
КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом до 2031 года, сообщил глава ведомства Элвис Аморосо.
"Национальный совет Венесуэлы в соответствии со своими функциями подтверждает, что гражданин Николас Мадуро является президентом, избранным на президентских выборах, на период в шесть лет в соответствии с конституцией страны", — зачитал он подтверждающий это акт.
Затем глава избиркома подписал его и передал Мадуро.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. В этот день Аргентина, Коста-Рика
, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай
выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. При этом президент Аргентины Хавьер Милей
объявил, что не признает победу Мадуро еще до объявления первых результатов голосования.
Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Власти отметили, что люди голосовали свободно и законно.
Мадуро возглавляет Боливарианскую Республику с 2013 года, будущий президентский срок для него — третий подряд. Инаугурация пройдет 10 января 2025-го.