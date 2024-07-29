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Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности - РИА Новости, 29.07.2024
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12:13 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962647938.html
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности - РИА Новости, 29.07.2024
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обеспечения безопасности, они носили... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:13
2024-07-29T12:13
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обеспечения безопасности, они носили закрытый характер. "Они (вопросы обеспечения безопасности - ред.) носили закрытый характер. Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел - по определенным вопросам", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по международным вопросам в понедельник в Минске. Белорусский лидер еще раз подчеркнул, что в ходе переговоров с Путиным на прошлой неделе на Валааме "найдено взаимопонимание по всем вопросам, отторжения никакого нет".
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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Архивное фото
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обеспечения безопасности, они носили закрытый характер.
«
"Они (вопросы обеспечения безопасности - ред.) носили закрытый характер. Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел - по определенным вопросам", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по международным вопросам в понедельник в Минске.
Белорусский лидер еще раз подчеркнул, что в ходе переговоров с Путиным на прошлой неделе на Валааме "найдено взаимопонимание по всем вопросам, отторжения никакого нет".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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25 июля, 15:50
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссия
 
 
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