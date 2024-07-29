https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962647938.html

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности - РИА Новости, 29.07.2024

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обеспечения безопасности, они носили... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:13

2024-07-29T12:13

2024-07-29T12:13

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

россия

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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обеспечения безопасности, они носили закрытый характер. "Они (вопросы обеспечения безопасности - ред.) носили закрытый характер. Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел - по определенным вопросам", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по международным вопросам в понедельник в Минске. Белорусский лидер еще раз подчеркнул, что в ходе переговоров с Путиным на прошлой неделе на Валааме "найдено взаимопонимание по всем вопросам, отторжения никакого нет".

https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html

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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия