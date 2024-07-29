https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962647938.html
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности - РИА Новости, 29.07.2024
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обеспечения безопасности, они носили... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:13
2024-07-29T12:13
2024-07-29T12:13
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обеспечения безопасности, они носили закрытый характер. "Они (вопросы обеспечения безопасности - ред.) носили закрытый характер. Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел - по определенным вопросам", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по международным вопросам в понедельник в Минске. Белорусский лидер еще раз подчеркнул, что в ходе переговоров с Путиным на прошлой неделе на Валааме "найдено взаимопонимание по всем вопросам, отторжения никакого нет".
https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html
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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности