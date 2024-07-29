https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962643251.html

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 29.07.2024

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:53

2024-07-29T11:53

2024-07-29T11:53

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962192092_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_cc40facee739c45d1a60e950e002f605.jpg

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее и утилизационный сбор. "Вы (правительство – ред.) поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить, - по нефтеформуле, новой формуле ценообразования, второй вопрос - утилизационный сбор и третий вопрос - о предоплате за нефть", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на совещании по международным вопросам, рассказывая об итогах переговоров с Путиным в конце прошлой неделе. Как передает агентство Белта, президент подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений с Россией, решены как стратегические вопросы, и по основным направлениям приняты решения, так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам, напомнил он. Однако, как отметил Лукашенко, в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.

https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин