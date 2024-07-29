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Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 29.07.2024
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11:53 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962643251.html
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 29.07.2024
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:53
2024-07-29T11:53
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее и утилизационный сбор. "Вы (правительство – ред.) поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить, - по нефтеформуле, новой формуле ценообразования, второй вопрос - утилизационный сбор и третий вопрос - о предоплате за нефть", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на совещании по международным вопросам, рассказывая об итогах переговоров с Путиным в конце прошлой неделе. Как передает агентство Белта, президент подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений с Россией, решены как стратегические вопросы, и по основным направлениям приняты решения, так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам, напомнил он. Однако, как отметил Лукашенко, в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.
https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным формулу ценообразования на нефть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее и утилизационный сбор.
«
"Вы (правительство – ред.) поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить, - по нефтеформуле, новой формуле ценообразования, второй вопрос - утилизационный сбор и третий вопрос - о предоплате за нефть", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на совещании по международным вопросам, рассказывая об итогах переговоров с Путиным в конце прошлой неделе.
Как передает агентство Белта, президент подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений с Россией, решены как стратегические вопросы, и по основным направлениям приняты решения, так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам, напомнил он. Однако, как отметил Лукашенко, в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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25 июля, 15:50
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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