https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962637198.html

Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме

Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме - РИА Новости, 29.07.2024

Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным на Валааме не было никаких разногласий, его слова приводит госагентство РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:35

2024-07-29T11:35

2024-07-29T12:35

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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным на Валааме не было никаких разногласий, его слова приводит госагентство БелТА."Взаимопонимание найдено по всем вопросам. Отторжения абсолютно нет", — сказал белорусский лидер.Он уточнил, что обсудил с Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее, а также утилизационный сбор. Лукашенко подчеркнул, что эти вопросы должно было решать правительство вместе с российскими коллегами.Белорусский лидер уточнил, что в ближайшее время направит президенту России письмо с изложением сути вопросов по нефтеформуле и предоплате."Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия — и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России. — Прим. ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), и по темам правительства", — продолжил Лукашенко.Он напомнил, что Белоруссия вступила в ШОС, и заявил о намерении определить стратегию движения к целям, намеченным в рамках организации.По словам главы государства, "открываются колоссальные перспективы", прежде всего дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций, диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков.Лукашенко побывал в России с рабочим визитом 25-26 июля. Президенты России и Белоруссии общались на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, в основном встреча проходила в закрытом для СМИ формате.

https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962647938.html

https://ria.ru/20240704/putin-1957476904.html

https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html

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россия, белоруссия, валаам, александр лукашенко, владимир путин, в мире