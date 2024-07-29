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Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме - РИА Новости, 29.07.2024
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11:35 29.07.2024 (обновлено: 12:35 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962637198.html
Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме
Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме - РИА Новости, 29.07.2024
Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным на Валааме не было никаких разногласий, его слова приводит госагентство РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:35
2024-07-29T12:35
россия
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валаам
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным на Валааме не было никаких разногласий, его слова приводит госагентство БелТА.&quot;Взаимопонимание найдено по всем вопросам. Отторжения абсолютно нет&quot;, — сказал белорусский лидер.Он уточнил, что обсудил с Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее, а также утилизационный сбор. Лукашенко подчеркнул, что эти вопросы должно было решать правительство вместе с российскими коллегами.Белорусский лидер уточнил, что в ближайшее время направит президенту России письмо с изложением сути вопросов по нефтеформуле и предоплате."Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия — и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России. — Прим. ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), и по темам правительства", — продолжил Лукашенко.Он напомнил, что Белоруссия вступила в ШОС, и заявил о намерении определить стратегию движения к целям, намеченным в рамках организации.По словам главы государства, "открываются колоссальные перспективы", прежде всего дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций, диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков.Лукашенко побывал в России с рабочим визитом 25-26 июля. Президенты России и Белоруссии общались на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, в основном встреча проходила в закрытом для СМИ формате.
https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962647938.html
https://ria.ru/20240704/putin-1957476904.html
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россия, белоруссия, валаам, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Валаам, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме

Лукашенко: на переговорах с Путиным нашли взаимопонимание по всем вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным на Валааме не было никаких разногласий, его слова приводит госагентство БелТА.
«

"Взаимопонимание найдено по всем вопросам. Отторжения абсолютно нет", — сказал белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности
Вчера, 12:13
Он уточнил, что обсудил с Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее, а также утилизационный сбор. Лукашенко подчеркнул, что эти вопросы должно было решать правительство вместе с российскими коллегами.
Белорусский лидер уточнил, что в ближайшее время направит президенту России письмо с изложением сути вопросов по нефтеформуле и предоплате.
"Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия — и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России. — Прим. ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), и по темам правительства", — продолжил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин рассказал, на что Россия будет опираться в интеграции с Белоруссией
4 июля, 18:17
Он напомнил, что Белоруссия вступила в ШОС, и заявил о намерении определить стратегию движения к целям, намеченным в рамках организации.
По словам главы государства, "открываются колоссальные перспективы", прежде всего дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций, диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков.
Лукашенко побывал в России с рабочим визитом 25-26 июля. Президенты России и Белоруссии общались на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, в основном встреча проходила в закрытом для СМИ формате.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
25 июля, 15:50
 
РоссияБелоруссияВалаамАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
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