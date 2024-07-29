Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме
Лукашенко: на переговорах с Путиным нашли взаимопонимание по всем вопросам
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным на Валааме не было никаких разногласий, его слова приводит госагентство БелТА.
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"Взаимопонимание найдено по всем вопросам. Отторжения абсолютно нет", — сказал белорусский лидер.
Он уточнил, что обсудил с Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее, а также утилизационный сбор. Лукашенко подчеркнул, что эти вопросы должно было решать правительство вместе с российскими коллегами.
Белорусский лидер уточнил, что в ближайшее время направит президенту России письмо с изложением сути вопросов по нефтеформуле и предоплате.
"Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия — и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России. — Прим. ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), и по темам правительства", — продолжил Лукашенко.
Он напомнил, что Белоруссия вступила в ШОС, и заявил о намерении определить стратегию движения к целям, намеченным в рамках организации.
По словам главы государства, "открываются колоссальные перспективы", прежде всего дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций, диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков.
Лукашенко побывал в России с рабочим визитом 25-26 июля. Президенты России и Белоруссии общались на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, в основном встреча проходила в закрытом для СМИ формате.
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