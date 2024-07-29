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Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы - РИА Новости, 29.07.2024
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11:33 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962635809.html
Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы
Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы - РИА Новости, 29.07.2024
Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным к осени "закрыть все проблемные вопросы - и по линии... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:33
2024-07-29T11:33
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным к осени "закрыть все проблемные вопросы - и по линии совбезов, и по темам правительства". Его слова приводит госагенство БелТА.&quot;Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия - и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России - ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы - и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. - ред.), и по темам правительства&quot;, - заявил Лукашенко.Он также заявил о намерении немедленно определить стратегию движения к целям, намеченным страной в ШОС. Лукашенко напомнил, что на саммите ШОС в июле этого года в Астане Белоруссия выступила в новом статусе - члена этой организации. "Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили. И делать это надо по горячим следам. Открываются колоссальные перспективы. Прежде всего - дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций, диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков", - сказал президент Белоруссии.
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белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин, шос, в мире, политика, безопасность
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ШОС, В мире, Политика, Безопасность
Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы

Путин и Лукашенко договорились к осени решить проблемы совбезов и правительства

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным к осени "закрыть все проблемные вопросы - и по линии совбезов, и по темам правительства". Его слова приводит госагенство БелТА.
«

"Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия - и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России - ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы - и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. - ред.), и по темам правительства", - заявил Лукашенко.

Он также заявил о намерении немедленно определить стратегию движения к целям, намеченным страной в ШОС. Лукашенко напомнил, что на саммите ШОС в июле этого года в Астане Белоруссия выступила в новом статусе - члена этой организации. "Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили. И делать это надо по горячим следам. Открываются колоссальные перспективы. Прежде всего - дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций, диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков", - сказал президент Белоруссии.
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