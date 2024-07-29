https://ria.ru/20240729/livan-1962790365.html

Ливан заявил о стремлении предотвратить эскалацию в регионе

Ливан заявил о стремлении предотвратить эскалацию в регионе - РИА Новости, 29.07.2024

Ливан заявил о стремлении предотвратить эскалацию в регионе

Ливан делает всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации в регионе после атаки на Голанские высоты и угроз Израиля в адрес ливанского движения... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:57

2024-07-29T19:57

2024-07-29T19:57

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

оон

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 29 июл - РИА Новости. Ливан делает всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации в регионе после атаки на Голанские высоты и угроз Израиля в адрес ливанского движения "Хезболлах", контакты с этой целью ведутся на всех уровнях, от местного до международного, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента Касем Хашем. "Контакты не прекращались со вчерашнего дня на различных уровнях, от местного до регионального и международного, чтобы сдержать израильскую сторону и предотвратить необдуманные шаги, которые она может предпринять… Ливан делает то, что должен, и серьезно работает над тем, чтобы не допустить разрастания масштабов конфликта и усугубления ситуации в регионе", - заявил парламентарий, представляющий блок "Развитие и свобода" во главе со спикером парламента Набихом Берри. Он также подчеркнул, что безопасность в регионе - это "ответственность международного сообщества, которому следовало с первых дней конфликта в Газе предотвратить истребление палестинцев". По словам Хашема, израильская армия "несет ответственность за преступление в Мадждаль-Шамс точно так же, как за убийство палестинцев в Газе". Он подчеркнул, что ливанское сопротивление с момента начала противостояния атаковало исключительно военные объекты противника, придерживаясь норм применения оружия, в то время как израильская армия "ни единого дня не соблюдала международных конвенций и резолюций". "Любой удар Израиля по какой-либо из сторон конфликта вызовет ответ, однако не в масштабах, которые приведут к эскалации войны… Все варианты развития событий возможны, может произойти некое снижение эскалации, либо уровень риска возрастет - в зависимости от решения, которое примет военно-политическое руководство Израиля", - считает он. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 12 человек. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило". "Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. В понедельник ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что жертвами ударов израильских БПЛА по югу Ливана стали два человека, еще четверо пострадали. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html

https://ria.ru/20240729/livan-1962620782.html

https://ria.ru/20240728/konflikt-1962564377.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240729/livan-1962585800.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году