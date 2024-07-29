https://ria.ru/20240729/livan-1962587842.html

США, Норвегия и Ирландия призвали своих граждан покинуть Ливан

США, Норвегия и Ирландия призвали своих граждан покинуть Ливан - РИА Новости, 29.07.2024

США, Норвегия и Ирландия призвали своих граждан покинуть Ливан

США, Норвегия и Ирландия призвали своих граждан покинуть Ливан на фоне опасений об эскалации конфликта между ливанским шиитским движением "Хезболлах" и Израилем РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:51

2024-07-29T03:51

2024-07-29T03:51

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США, Норвегия и Ирландия призвали своих граждан покинуть Ливан на фоне опасений об эскалации конфликта между ливанским шиитским движением "Хезболлах" и Израилем после удара в субботу по Голанским высотам. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах". "Посольство США (в Ливане - ред.) напоминает гражданам США ознакомиться с текущим предупреждением об опасности поездок, которое настоятельно призывает граждан США пересмотреть поездки в Ливан", - говорится в заявлении посольства США в Ливане. Норвежский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление МИД Норвегии, в свою очередь, сообщает о призыве ведомства к гражданам страны покинуть Ливан. Как отмечает норвежский МИД, новые атаки, произошедшие за последние сутки, могут повысить уровень конфликта между "Хезболлах" и Израилем. Ирландский МИД также призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Ливан, а уже находящимся там ирландцам ведомство настоятельно рекомендует покинуть страну, "пока доступны коммерческие варианты". Как следует из заявления МИД Ирландии, ситуация в Ливане остается крайне нестабильной, и в последние недели усиливаются столкновения вдоль южной границы страны. Отмечается, что в свете непредсказуемости ситуации события могут "обостриться по всей стране без предупреждения", что может повлиять на пути выезда из Ливана. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в штабе минобороны в Тель-Авиве обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками в связи с недавним ракетным обстрелом Голанских высот. До этого глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в стране и совместно с высокопоставленными военными Израиля утвердил оперативные планы на северном фронте. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20240728/udar-1962463257.html

https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html

https://ria.ru/20240729/livan-1962577162.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году