https://ria.ru/20240729/livan-1962585800.html

Израиль обстрелял 15 населенных пунктов в Ливане, сообщают СМИ

Израиль обстрелял 15 населенных пунктов в Ливане, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

Израиль обстрелял 15 населенных пунктов в Ливане, сообщают СМИ

Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана после угроз в адрес ливанского движения "Хезболлах", которое... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:09

2024-07-29T03:09

2024-07-29T03:28

в мире

ливан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

хезболла

голанские высоты

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 29 июл — РИА Новости. Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана после угроз в адрес ливанского движения "Хезболлах", которое Израиль обвинил в субботнем обстреле Голанских высот, сообщил ливанский телеканал "Аль-Манар".По его информации, в районе Баальбека на востоке Ливана они обстреляли из тяжелой артиллерии город Тария, а в округе Бинт-Джбейль на юге Ливана подвергли бомбардировке населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун, а в округе Марджаюн вблизи границы с Израилем бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба, в районе Тира израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, которая произошла в субботу вечером, шиитское движение "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену — такую, какую оно еще не платило". Позднее портал Ynet сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что Израиль может вступить в военные действия в Ливане на несколько дней с новым уровнем интенсивности.В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля заявила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах".Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом сообщил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240728/iran-1962452434.html

https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html

ливан

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голанские высоты

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хезболла, голанские высоты