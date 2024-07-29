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Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан - РИА Новости, 29.07.2024
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00:12 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/livan-1962577162.html
Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан
Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан - РИА Новости, 29.07.2024
Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан
Ряд зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан на фоне опасений израильских бомбардировок, сообщил в воскресенье вечером исполняющий обязанности... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T00:12
2024-07-29T00:12
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
биньямин нетаньяху
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Ряд зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан на фоне опасений израильских бомбардировок, сообщил в воскресенье вечером исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла бу Хабиб. "Несколько авиакомпаний приостановили полеты в Ливан из-за опасений нападения Израиля", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира". Кроме того, по его словам, США попросили Ливан "ограничить ответ движения "Хезболлах" на любое нападение Израиля". Ранее ливанский национальный авиаперевозчик Middle East Airlines (MEA) объявил о переносе отправления нескольких рейсов авиакомпании в столицу страны Бейрут с вечера 28 июля на утро 29 июля на фоне возможного израильского ответного удара по Ливану после субботней атаки на Голанские высоты. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, которая произошла в субботу вечером, шиитское движение "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило". В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах". Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
https://ria.ru/20240728/udar-1962463257.html
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан

МИД Ливана: несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в страну

© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут. Архивное фото
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ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Ряд зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан на фоне опасений израильских бомбардировок, сообщил в воскресенье вечером исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла бу Хабиб.
"Несколько авиакомпаний приостановили полеты в Ливан из-за опасений нападения Израиля", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".
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В США усомнились, что удар по Голанским высотам был нанесен намеренно
Вчера, 07:34
Кроме того, по его словам, США попросили Ливан "ограничить ответ движения "Хезболлах" на любое нападение Израиля".
Ранее ливанский национальный авиаперевозчик Middle East Airlines (MEA) объявил о переносе отправления нескольких рейсов авиакомпании в столицу страны Бейрут с вечера 28 июля на утро 29 июля на фоне возможного израильского ответного удара по Ливану после субботней атаки на Голанские высоты.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, которая произошла в субботу вечером, шиитское движение "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило".
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах".
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Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.
Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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В миреИзраильЛиванГоланские высотыБиньямин НетаньяхуХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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