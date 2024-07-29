Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан
МИД Ливана: несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в страну
Вид на Бейрут. Архивное фото
ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Ряд зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан на фоне опасений израильских бомбардировок, сообщил в воскресенье вечером исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла бу Хабиб.
"Несколько авиакомпаний приостановили полеты в Ливан из-за опасений нападения Израиля", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".
Кроме того, по его словам, США попросили Ливан "ограничить ответ движения "Хезболлах" на любое нападение Израиля".
Ранее ливанский национальный авиаперевозчик Middle East Airlines (MEA) объявил о переносе отправления нескольких рейсов авиакомпании в столицу страны Бейрут с вечера 28 июля на утро 29 июля на фоне возможного израильского ответного удара по Ливану после субботней атаки на Голанские высоты.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, которая произошла в субботу вечером, шиитское движение "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило".
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах".
Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.
Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.