https://ria.ru/20240729/livan-1962577162.html

Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан

Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан - РИА Новости, 29.07.2024

Несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан

Ряд зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан на фоне опасений израильских бомбардировок, сообщил в воскресенье вечером исполняющий обязанности... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:12

2024-07-29T00:12

2024-07-29T00:12

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Ряд зарубежных авиакомпаний приостановили полеты в Ливан на фоне опасений израильских бомбардировок, сообщил в воскресенье вечером исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла бу Хабиб. "Несколько авиакомпаний приостановили полеты в Ливан из-за опасений нападения Израиля", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира". Кроме того, по его словам, США попросили Ливан "ограничить ответ движения "Хезболлах" на любое нападение Израиля". Ранее ливанский национальный авиаперевозчик Middle East Airlines (MEA) объявил о переносе отправления нескольких рейсов авиакомпании в столицу страны Бейрут с вечера 28 июля на утро 29 июля на фоне возможного израильского ответного удара по Ливану после субботней атаки на Голанские высоты. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, которая произошла в субботу вечером, шиитское движение "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило". В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах". Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20240728/udar-1962463257.html

https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html

https://ria.ru/20240728/udar-1962484658.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году